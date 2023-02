Ricardo Monreal: "Marcelo Ebrard es el mejor servidor público de la 4T"

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, reconoció las virtudes de sus contrincantes por la candidatura a la Presidencia de la República del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su participación en la Plenaria de los Diputados Federales del Partido Verde, Monreal Ávila, quien destacó las características de las corcholatas de la Cuarta Transformación, dijo que tiene muy buena opinión de quienes aspiran a suceder al presidente de México.

“Del canciller (Marcelo Ebrard) para mí ha sido el mejor servidor público que tiene el presidente. La política exterior está en su mejor nivel. Es un hombre republicano sobrio”.

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas que se disputarán la presidencia en 2024 Foto: Especial

“De Adán Augusto, quien mantiene la relación institucional por la constitución dictada, es un extraordinario interlocutor, serio, respetuoso, también sobrio republicanamente. Tenemos una relación que nos permite elevarla y elevar el nivel de la discusión y del debate”.

“Con la Doctora Claudia Sheinbaum tengo respeto, para mí es una mujer que ha dado resultados en la ciudad. Ya quisiéramos, los estados, tener la seguridad que hay en la Ciudad de México; ya quisiéramos los estados, tener los avances que se tienen en la ciudad de México”

“Fernández Noroña es de las personas más cultas políticamente. He debatido con él, y siempre que lo encuentro conversamos sobre libros y me consta que, si los lee, porque discutimos sobre el contenido”.

Diálogo con integrantes de Morena

Monreal Ávila, quien entregó su proyecto de nación a los diputados del verde, dijo que él no es ningún improvisado, por lo que no presenta ideas golondrinas o imaginaciones inoportunas o pasajeras, sino parte de un proyecto.

Reconoció que en el mejor momento de la relación con Adán Augusto López ha habido momentos de tensión que se han resuelto con diálogo.

“Normales, pero debo de decirlo me ha ayudado Manuel Velasco en los momentos más difíciles, y entonces yo digo no, no, no; y me dice no compadre, tranquilízate, vamos a hablar, pero también a veces me colmo como cualquier ser humano, como cualquier persona y volvemos a retomar el diálogo”, expuso.

