Al ritmo de "El Rey", Marcelo Ebrard es recibido con mariachis en Cámara de Diputados

Con mariachis, la canción de “El Rey”, una canción especial, "El Amlito" y "El carnalito Marcelo", fue recibido Marcelo Ebrard en la plenaria de los diputados federales de Morena.

“Con Marcelo sí, vamos a ganar, el que une a todos ya llegó el carnal; Con Marcelo sí vamos a ganar, el que trae propuestas ya llegó el Carnal. Que sepa el pueblo a nivel nacional, él es mi compadre, él es mi carnal, mi mejor apuesta, con Marcelo Ebrard la gente se apuesta, corearon los mariachis.

Acompañado por cerca de 25 diputados, el secretario de Relaciones Exteriores, indicó que desde hace 25 años ha abogado, luchado y actuado por unidad y recordó cuando en el 2011, aceptó que Andrés Manuel López Obrador, fuera el candidato presidencial, entonces, en el Partido de la Revolución Democrática.

"Con Marcelo sí, vamos a ganar, el que une a todos ya llegó el carnal" corearon los músicos Foto: Cuartoscuro

“Cuando Andrés y yo competimos en una encuesta, la diferencia era de 1.6. Otro hubiera dicho, no es que es margen de error; vámonos a segunda vuelta, ya sabes, lo de siempre y yo le dije ‘Andrés ¿Sabes qué? Tú y yo quedamos que el que ganará y aunque sea 1 o 1.6 o .5, tú eres el candidato y tienes mi apoyo. Yo he demostrado en los hechos la unidad, que haya cohesión. Siempre he actuado así”, afirmó.

Confiado ante encuestas

Indicó estar muy confiado en que saldrá avante en las encuestas rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República, las cuales dijo que aceptará los resultados, mientras sean abiertas y transparentes.

“Tenemos muchas amigas y amigos al interior del grupo parlamentario. Nos va muy bien, pues llevo, hace un ratito me preguntaron si tenía yo, yo llevo con Andrés Manuel desde antes de que existiera Morena, pues ahora con más razón, imagínense 25 años. y estamos muy pero muy requetés confiados en que nos va a ir bien”, comentó.

Sobre el muñeco del carnalito Marcelo que presentaron los diputados federales, expuso que es para su voto, y dijo que él no tiene información de que estén prohibidos y cualquiera se puede hacer uno.

Adelantó que el próximo viernes habrá un anuncio importante de inversión en San Luis Potosí de BMW, ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que hay 400 empresas que están en lista para invertir en nuestro país.

Informó además que, en breve, un millón 250 mil connacionales tendrán acceso a la ciudadanía plena en Estados Unidos y que habrá 52 consulados en el vecino país del norte.

SEGUIR LEYENDO:

Ricardo Monreal pide que Morena no realice las encuestas para definir al candidato presidencial: "No confío"

PRD pierde fuerza en Congreso de Sonora, su única diputada se va a Morena

dhfm