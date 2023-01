Ricardo Monreal pide que Morena no realice las encuestas para definir al candidato presidencial: "No confío"

Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena, señala que no confía en que el Partido Morena realice las encuestas para definir al candidato presidencial para el 2024.

En la pasarela de la Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Monreal Ávila, reiteró su propuesta de que se realice una elección primaria, e incluso en que se realicen varias encuestas, pero estas, precisó, deben llevarlas a cabo, entes externos al partido para aceptar el resultado final.

“Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta. En el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar porque el que el partido la haga, el partido la canta, el partido lo organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí, entonces, tiene que meterse una variante”, dijo.