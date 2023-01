Retiran tren de la Línea 9 del Metro: usuarios reportan presencia de humo

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron que en la estación Chabacano, de la Línea 9, se registró presencia de humo, por lo que fueron desalojados del convoy. En redes sociales se compartieron algunas imágenes de lo sucedido y de varias personas esperando en el andén, pues no fueron sacados de las instalaciones y aguardaron en el sitio hasta que se restableciera el servicio.

Momentos después, el STC Metro publicó en redes sociales que el servicio en la Línea 9 se realiza de manera normal, pues solo se retiró un tren para revisión, sin que fuera necesario desalojar a los pasajeros. Agregó que la circulación de los convoyes es continua.

El suceso no fue nada de gravedad, no se reportó ninguna persona lesionada, ni hubo tampoco afectaciones en el tren, aunque sí hubo zozobra por parte de los usuarios que no sabían lo que ocurría, después todo volvió a la normalidad.

La Línea 9 del Metro es una de las que mayor afluencia de usuarios registra, pero también ha tenido varios atrasos en los últimos días, los cuales también han sido reportados en redes sociales, pues además provocan aglomeraciones en los andenes.

El Metro de la Ciudad de México ha sido escenario de varios incidentes en los últimos días, los cuales se han calificado como atípicos por las autoridades. Justo un día antes de los ocurrido en la estación Chabacano, se registró un desalojo en la Línea 7 por un probable corto circuito en el trayecto de Barranca del Muerto a Mixcoac, por lo que el servicio se suspendió de hasta San Pedro de los Pinos, debido a que ya era noche no había alta afluencia de usuarios.

Dos días antes, el jueves 26 de enero, hubo otro corto circuito en la estación Barranca del Muerto, en esa ocasión sí hubo personas intoxicadas, 18 de ellas requirieron hospitalización por haber inhalado humo.

Accidentes dentro del STC

Apenas habían transcurrido siete días de que inició 2023 cuando una tragedia ocurrio entre as estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3, un tren chocó y causó la muerte de una joven estudiante de la UNAM, además más de 100 personas resultaron heridas por estos hechos. EL 27 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que se trató de algo provocado pues se cortaron cables, adempas el conductor fue detenido.

Tras lo ocurrido en la Línea 3 se decretó que la Guardia Nacional colaboraría en la vigilancia de las instalaciones, los elementos no estarían armados y se sumarían a los que ya estaban de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar (PA).

