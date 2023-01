Clima boicotea iniciativa “Un día sin taxi” en Cancún

Debido a que diversas avenidas principales del destino, como la Bonampak, la Uxmal, la Tulum, entre otras, amanecieron inundadas, diversas unidades de Transporte Terrestre Estatal (TTE) optaron por retrasar sus servicios para evitar afectaciones a los vehículos.

Esto ocasionó que los ciudadanos de Cancún carecieran de unidades para movilizarse y llegar a sus destinos, por lo que muchos optaron por tomar taxis colectivos, pese a la iniciativa de no utilizar este servicio durante un día.

“No había camiones, ni combi, no quedó de otra que tomar taxi, y compartido, porque no muchos salieron, pero era eso o no llegar al trabajo”, dijo Alejandra, quien trabaja como mesera.