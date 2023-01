En menos de 24 horas, se registran enfrentamientos entre taxistas y conductores de Uber

En menos de 24 horas se registraron dos agresiones por parte de taxistas hacia socios conductores de Uber, en los que quedaron involucradas dos familias de turistas, una mexicana y otra de origen ruso.

El primero de estos hechos ocurrió la noche del jueves 19 de enero, luego de que un chofer de la aplicación recogiera a los turistas rusos frente a Plaza las Américas. De acuerdo con el relato del afectado, este notó que una unidad con vidrios polarizados del Sindicato Andrés Quintana Roo lo siguió hasta la glorieta conocida como El Ceviche.

“No vi que venían más, no supe qué hacer. Di dos vueltas en El Ceviche esperando la llamada al 911, pero en la tercera vuelta se me cerraron, tres coches, uno adelante, uno en medio y otro atrás”, dijo el afectado, que optó por permanecer anónimo.

Momentos después arribó una patrulla, sin embargo, los elementos no impidieron las agresiones verbales y amenazas en contra del socio de Uber.

Los elementos no impidieron las agresiones verbales Foto: Especial

“Los pasajeros se bajaron, la señora comenzó a gritar muy fuerte. Se los querían llevar en otro taxi, pero ella no quería por la forma en que llegaron. Un señor alto me dijo que diera gracias a Dios que llegó la patrulla”, señaló.

Las imágenes de los hechos se difundieron en redes sociales, al igual que las agresiones que ocurrieron horas más tarde, pero en la zona hotelera de Cancún, cuando un grupo de 15 taxistas bajaron a turistas nacionales de una unidad de Uber.

“Me rayaron el carro, quisieron romper los cristales y me robaron el celular. El huésped llamó al gerente del hotel, pero contestaron que no podían hacer nada, sale y se sube al carro con su esposa, quien preguntó si se bajaban, pero el taxista le respondió que no los iba a dejar, fue cuando se dejaron venir todos”, indicó la conductora, quien también prefirió reservar su identidad.

Debido a que en esta ocasión los choferes del sindicato agredieron físicamente al turista y a la conductora, dos de los 15 involucrados fueron detenidos por la policía y trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE). Ambos conductores afirmaron que presentarán las denuncias correspondientes.

Al respecto de los enfrentamientos, el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo lamentó los hechos, pero indicó que “la respuesta de nuestros compañeros taxistas se puede interpretar como un acto de reclamo ante la falta de certeza que se ha generado tras la prestación de un servicio que debe esperar su regulación para operar”.

dhfm