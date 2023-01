Instituto de Movilidad en Quintana Roo afirma que Uber aún no puede operar en la entidad

Un día después de que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Cancún, determinaran que Uber no puede ser considerado como transporte público, y, por lo tanto, no necesita de una concesión para operar, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) afirmó que los choferes de la aplicación aún no pueden ofrecer su servicio.

“No pueden operar, en este momento siguen siendo ilegales, porque están fuera del marco normativo”, explicó Rodrigo Alcázar, director de Imoveqroo, quien aseguró que continuarán con los operativos para detectarlos.

De esta manera, los socios conductores de la plataforma se arriesgan a ser multados con hasta 700 Unidades de Medida de Actualización (UMA’s), es decir, 72 mil 590 pesos, de acuerdo con la Ley de Movilidad.

No permitirán agresiones a los choferes de Uber Foto: Especial

En espera de cambios

Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del Estado, ratificó que hasta que no se modifique la Ley, Uber no podrá operar en Quintana Roo sin una concesión.

“Tenemos que cumplir con el falló, pero si ustedes lo leen, dice que hay que adecuar el marco normativo. Los magistrados piden que no se equipare con el servicio público, pero no significa que no se regule, eso deja en libertad de acción a la XVII Legislatura para que haga la adecuación”, dijo.

La funcionaria indicó que tendrán que analizar las opciones que se tienen para adecuar la ley, conforme lo dispuesto por los magistrados.

Cero tolerancia a agresiones

Mientras tanto, aseguró que no permitirán agresiones a los choferes de Uber por parte de los taxistas, tal como lo han solicitado los conductores afectados.

“Garantizamos la seguridad de todos, no sólo de un gremio”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO:

Tribunal otorga amparo a favor de Uber en Quintana Roo, podrá operar sin concesión

Los taxistas de Cancún amagan con realizar un megabloqueo si Uber obtiene el amparo que necesita para operar

dhfm