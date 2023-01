"Exageraron un poquito": AMLO se pronuncia ante el conflicto entre Uber y taxistas en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se “exageró poquito” en medios de comunicación y redes sociales la disputa en Quintana Roo entre taxistas y ubers por ganar el transporte público, que llevó a ayer a bloqueos de cuatro horas en Cancún, pues dijo que la gobernadora Mara Lezama ya está atendiendo el problema y se va a resolver pronto.

En la Mañanera, también descartó que le preocupe al gobierno federal la alerta que el gobierno de Estados Unidos emitió a sus ciudadanos que visitan Quintana Roo por los hechos, luego que se viralizó un video en el que una turista estadounidense entra en pánico tras ser bajada por taxistas de un Uber.

“Sí, sí, hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro, sí, lamentable todo eso y reprobable, pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito, un poquito, poquito, poquito”, dijo.

Policías en Cancún auxiliaron a los turistas. Foto: Cuartoscuro

-¿Preocupa la alerta por parte de Estados Unidos a sus ciudadanos? -se preguntó al mandatario.

“No, no, siguen llegando turistas, hay cada vez más turistas que llegan a Quintana Roo. Para que tengan un dato, están en algunos casos, hay días que llegan o salen y aterrizan 700 aviones a ese aeropuerto. Ya hay prohibición para vuelos particulares en ciertos días, en ciertos horarios, ya les dicen sí puedes venir si eres un privado, tienes tu avión para aterrizar pero tal día, tal hora porque está saturado. Por eso también se está haciendo el Aeropuerto de Tulum, que va ayudar muchísimo".

Para AMLO hay intereses de por medio

Y agregó: "Es que no es fácil encontrar un paraíso como ese, o sea, llegan de todo el mundo, hay vuelos de todo el mundo, de turistas, no sólo de Estados Unidos, muchísimos turistas de Canadá, de Europa, de Asia, de todos lados”, contestó.

AMLO dijo que el problema entre taxistas y ubers se atiende. Foto: Archivo

Para el presidente López Obrador hay intereses de por medio para exagerar el problema del transporte privado terrestre en Quintana Roo, pero evitó señalar a responsables.

“Es que son intereses y cuando está de por medio el dinero, cuando se trata de los billullos siempre se magnifican las cosas, y si a eso se le agrega que quisieran que en México hubiesen problemas todo el tiempo, pero no, ya les he mandado a decir a mis adversarios, a mis conservadores, que se serenen y que ya no son los tiempos de antes, que de repente una campaña en los medios, inflan un problema.

“Que los hay todos los días en todo el país, pero hay algunos que de remeten se convierten en trending topic”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Alistan un "AMLO Fest" en el Zócalo por la Expropiación Petrolera: "Un acto grande, grande"

AMLO arremete contra la ONU tras denunciar las desapariciones en México: “¿Qué hicieron cuando García Luna?”

RMG