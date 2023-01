AMLO arremete contra la ONU tras denunciar las desapariciones en México: “¿Qué hicieron cuando García Luna?”

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales por haber callado durante años sobre las complicidades de grupos del narcotráfico con de altos funcionarios de gobiernos pasados en México, como las que se están ventilando en el juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón.

La postura del mandatario federal se dio al ser cuestionado durante la Mañanera de este martes respecto a la crítica que el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, hizo la semana pasada, en la que señaló que en México no se está haciendo lo suficiente para frenar las desapariciones de personas en México.

“Estamos haciendo todo (contra las desapariciones). Lo del señor de la ONU, respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos, la ley, y qué pasaba antes, qué hicieron cuando García Luna, qué hizo la ONU, nada, y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que sólo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas, que cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio”, dijo.

AMLO reconoce que hay problemas de seguridad

López Obrador argumentó que su gobierno creó y desplegó por todo el país la Guardia Nacional y con apoyo de las Fuerzas Armadas están combatiendo a "las mafias que operan desde hace bastante tiempo”.

García Luna enfrenta este martes el segundo día de su juicio. Foto: Archivo

“Este juicio de García Luna, por ejemplo, tiene que ver con eso, hay una parte, ayer, donde se habla de que se les permitió dominar en todo el país. Entonces, eso ya no se permite, pero quedó como una herencia dañina, existen grupos que se enfrentan y lamentablemente también se afecta a gente inocente”, dijo.

También reconoció que los estados y municipios del país están rebasados en materia de seguridad pública, y por ello dijo es vital que las fuerzas armadas sigan apoyando en esa materia, pese al rechazo de sus opositores.

“Es que estamos con todo. Sólo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente como para que con un poco de honestidad y de luz en la frente se aceptara que no somos iguales. No es lo mismo Rosa Icela que García Luna, pero está muy difícil convencerlos porque los conservadores son así, tienen un doble discurso, es un doble rasero para medir las cosas, pero sí vamos a seguir nosotros”, resaltó.

