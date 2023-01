Buscan evitar que el agresor de María Elena Ríos salga de prisión: "Es una degradación de la justicia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la Mañanera desde Palacio Nacional que el Gobierno Federal trabaja para que Juan Vera Carrizal, el agresor de la saxofonista María Elena Ríos a quien atacó al aventarle ácido en su cara, no consiga salir de prisión para que continúe desde su hogar el proceso penal tras la denuncia en su contra.

El mandatario federal confirmó que Juan Vera todavía no sale de la cárcel luego de que un juez del estado de Oaxaca le concediera el arraigo domiciliario al señalado de atacar a María Elena Ríos. “No ha salido de prisión, porque se está buscando que se revise el asunto por la FGR porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave”, indicó el presidente.

Durante la Mañanera de este martes, el mandatario federal criticó la decisión del juez en Oaxaca, Téodulo Pacheco Pacheco, de modificar la medida cautelar a favor de Juan Vera Carrizal, exdiputado local que mandó a quemar con ácido a Maria Elena Ríos.

“Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere para que siga el juicio en su casa porque en efecto es un tremendo daño a la sociedad en general, es la degradación de la justicia, un mal ejemplo”, señaló.

El Gobierno da seguimiento al caso de la saxofonista

El mandatario federal aseguró que el caso de María Elena Ríos fue revisado durante la reunión de seguridad que tuvo con su gabinete durante este martes a las seis de la mañana. “Ya se está viendo, hoy se trató junto a otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe su juicio.

La saxofinista estña indignada por la decisión del juez de Oaxaca. Foto: Archivo

Entonces, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer en su intento de feminicidio, algo muy grave”, señaló.

Señaló que por parte del gobierno federal, "quienes atienden la defensa de los derechos humanos están trabajando en eso”, en pedir justicia para Maria Elena.

“Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más la información para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto del debido proceso”, expuso.

En entrevista con Mario Maldonado en El Heraldo Televisión, la saxofonista aseguró que el juez Pacheco recibió algún tipo de presión política o soborno por parte del expolítico Vera Carrizales. Además dio a conocer el comentario de revictimización que le hizo el juez:

"Se atrevió a decirme: "Pero si estás viva… ¿Entonces debo estar muerta?", señaló María Elena Ríos.

RMG