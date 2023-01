AMLO: la prioridad es controlar la inflación, es preferible tener tasas de interés altas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la preocupación y ocupación principal de su gobierno es que no aumente la inflación, aunque esto signifique que haya tasas de interés alta. A esto añadió que su administración es respetuosa de las decisiones que tome el Banco de México en cuanto a la economía nacional.

"Ellos han sabido actuar bien, y creo que lo van a seguir haciendo, se guían por las decisiones que se toman en Estados Unidos, eso es evidente, entonces hay que esperar si aumentan las tasas o no, y sí lo ideal es que haya un equilibrio entre control de inflación y crecimiento, que el Banco de México no solo se dedique a controlar la inflación, sino que también se promueva el crecimiento”, indicó.

Aseguró que la intención es evitar la carestía. FOTO: Presidencia.

El peor de los impuestos

El mandatario aseguró que la inflación es uno de los indicadores que más daña a los mexicanos, por lo cual es preferible optar por tomar otros inconvenientes económicos a fin de que se evite el incremento desmedido en los precios.

"Es el impuesto más oneroso que hay y eso es carestía, podemos estar aumentando el salario y hay perdida del poder adquisitivo, se debilita la capacidad de compra, es la alimentación en lo básico”, manifestó.

Dijo que el impuesto de 50 por ciento a las exportaciones de maíz blanco harinero es para detener la inflación, además de que la medida estará vigente hasta junio. Dio la instrucción que se revise el sistema de Compranet ante las fallas en el sistema.

“Es una medida que se está tomando de carácter transitorio, porque tenemos que detener la inflación y que queremos que solo se utilice maíz blanco para el consumo humano, que no se utilice maíz transgénico, que el maíz amarillo se utilice como forraje, entonces tenemos que garantizar que haya maíz blanco, somos autosuficientes en maíz blanco y no queremos que se exporte”, refirió.

Reviviría un proyecto de EPN

Además dijo que se analizan opciones para el proyecto del Tren México-Querétaro, que fue cancelado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que dio la instrucción al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño Lara, se revisarán concesión de carga y derechos de vía existentes. Refirió que el 3, 4 y 5 de febrero estará de gira por San Luis Potosí y Querétaro.

“Vamos a estar viendo lo de la carrera y no descartamos lo del ferrocarril, ya he estado hablando con el secretario de Comunicaciones (Jorge Nuño), porque son dos trazos al perecer, uno que está concesionario de carga, que hay que revisar la concesión, no para suspenderla, sino para ver cómo está prestándose el servicio”, afirmó.

“La carretera esta saturada, está llena y hay otro trazo en donde ya se cuenta, me informan, con la mitad, del derecho de vía, que es el problema principal, el conseguir el derecho de vía, pero que ya se tiene la mitad del derecho de vía, vamos a hacer una revisión y vamos a ver si se tiene el proyecto”, comentó. El presidente dijo que el problema principal es que no se tiene todo el derecho de vía.

