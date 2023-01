AMLO reacciona al mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue: "Puro choro mareador"

“Puro choro mareador” fueron las palabras con las que calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador de la respuesta que dio este viernes el rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el caso de plagio de la tesis de licenciatura Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del Articulo 123 Constitucional Apartado "A", en la cual están involucrados la ministra Yasmín Esquivel y el abogado Édgar Baez.

Criticó que la UNAM ha dejado en el limbo el caso porque no ha aclarado si hubo plagio ni ha interpuesto una denuncia formalmente ante las autoridades competentes.

Pidió que se lleve a cabo la acusación formal en caso de que sea necesario. FOTO: Presidencia

“Lo del rector (de la UNAM), pues está bien que informe nada más que no hay nada concreto, todo fue como dirían los filósofos puro choro mareador porque no hay nada concreto, condenar el plagio, pues sí todo el mundo condena el plagio, todos, pero aquí es ¿hubo plagio o no hubo plagio?, ¿quién plagió a quién? Y dictaminar y presentar una denuncia porque sí está en la ley de que si un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente se tiene que quitar el título, la SEP, si hay un juicio en donde se declara que se cometió ese ilícito puede quitar el registro”, explicó

No se ha informado quién copió

El mandatario opinó que era necesario que se llevara a cabo un proceso judicial, aunque criticó que no se haya presentado la evidencia para determinar cuál de los dos tesistas fue el que copió al otro.

“Que el rector, en este caso la UNAM informe bien y que diga la señora plagió”, recalcó.

Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe esperar a que la UNAM resuelva este tema antes de emitir cualquier resolución en contra o a favor de la ministra, debido a que hacerlo sería adelantarse a un proceso jurídico.

La ministra ha defendido su trabajo de titulación. FOTO: Archivo.

“No es el ´mátalos en caliente´”.

También se refirió a que criticaron que cuando se tituló en la UNAM, hizo la tesis y acreditó los idiomas con comprensión de lectura de francés y portugués, y no por el dominio del inglés.

