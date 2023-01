Enrique Graue: la UNAM no ha cerrado el caso de plagio de tesis, analizará posibles acciones sancionadoras

Este viernes 20 de enero, en punto de las 13:30 horas, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofreció un mensaje al Cuerpo Directivo de la máxima casa de estudios sobre los recientes hechos ocurridos con dos tesis entregadas tanto en la FES Aragón como en la Facultad de Derecho.

Enrique Graue mencionó que para nadie es un secreto el dictamen emitido por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón respecto de una tesis en la que se confirmó que era una copia de otra entregada ante la misma casa de estudios. Es decir, que tras cotejar ambos escritos, se confirmó que como parte de los requisitos para titularse, Yasmín Esquivel Mossa, copió sustancialmente la tesis de otro estudiante de la UNAM.

"El plagio de una tesis no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos, acto que pone en entredicho la ética y moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico", declaró.

Mensaje de Enrique Graue, rector de la UNAM. Foto: Especial

El caso no está cerrado aún

En su calidad de rector de la máxima casa de estudios, pidió la opinión de la Oficina de la Abogacía General para saber si la Universidad Nacional Autónoma de México puede o no anular el título profesional a un egresado, y tras varias conversaciones, se determinó que no se cuenta con la facultad legal para hacerlo, sin embargo, precisó que el caso aún no está cerrado y que no cederá ante presione externas para darlo por finalizado.

E informó que en breve -y en apego a la legislación universitaria- convocará al Comité Universitario de Ética (que pertenece a la Comisión de Honor del Consejo Universitario) para revisar los dictámenes, documentación y otras evidencias más que puedan surgir del caso "y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho".

"Con determinación y libertad, estamos estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo", sentenció Graue.

Por otro lado, a raíz de este caso mediático del plagio de tesos, Enrique Graue explicó que la UNAM ha emprendido diversas acciones, tales como la finalización del contrato de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, quien fungió como asesora de tesis de Yasmín Esquivel y el otro estudiante, además de que formó parte del jurado de los entonces alumnos de la FES Aragón y la Facultad de Derecho.

Además, vale mencionar que a raíz del plagio confirmado, se puso en marcha un protocolo para que las tesis sean analizadas con software capaz de detectar copias o coincidencias muy altas de otros textos. Además, se está llevando a cabo el rastreo de otros casos en la plataforma TESIUNAM para determinar si existen más casos, conocer su dimensión y, de ser el caso, tomar acciones concretas.

