María Elena Ríos denuncia inconsistencias en la liberación de su agresor: "Se me está negando el derecho a la justicia"

María Elena Ríos calificó como una injusticia que se haya permitido que Juan Antonio Vera Carrizal haya sido liberado y además deja un mensaje de impunidad para los agresores de las mujeres. En entrevista con Manuel Zamacona para la señal de radio de El Heraldo Media Group aseguró que había argumentos y evidencias para que no se permitiera la salida de prisión de este hombre.

"Se vienen tiempos muy oscuros"

Cuestionó que el juez encargado del caso haya recibido un soborno al igual que el presidente del Tribunal de Justicia del estado de Oaxaca. Desde que se emitió la resolución, dijo, ha preferido no dar a conocer su ubicación, debido a que teme por su vida.

"Se me criminalizó varias veces durante la audiencia".

Aseguró que no se le ha obstaculizado para pelear. FOTO: Especial.

Aseguró que durante el juicio se declaró que el intento de feminicidio en su contra no era grave, debido a que no había muerto y añadió que los argumentos a favor de su agresión no tenían fundamentos legales, sino documentos que no tenían metodología, ni bases científicas.

Indicó que cuando se aceptó que el acusado tenía neurosis, pero el juez permitió que se le diera la libertad bajo el supuesto de que necesitaba estar a lado de su familia. Cuestionó también la promesa que se le hizo de que su agresor no volvería a acercarse a ella o violentarla.

"No se trata de promesas de amor".

Agregó que no se comunicó el domicilio donde el acusado quedó a cargo de su hermana, de quien recordó ha sido denunciada por amenazar de muerte a la familia Ríos, y tampoco se comprobó que Carrizal padezca varias condiciones médicas como así lo indican sus abogados.

Indicó que no se le ha permitido el derecho de impugnar el caso, debido a que no se le ha dado acceso a la resolución por escrito, el cual necesita para solicitar que el Tribunal de Justicia anule esta decisión del juzgador.

"Se me está negando el derecho a la justicia", dijo.

Sigue leyendo:

"Si me mata quémenlo todo": María Elena Ríos denuncia irregularidades en audiencia de su presunto agresor

María Elena Ríos informó que su presunto agresor, Juan Vera Carrizal, fue liberado