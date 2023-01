AMLO prevé una reforma para que ni con amparos los funcionarios puedan ganar más que el presidente

Andrés Manuel López Obrador adelantó que tiene varias reformas pendientes por enviar al Congreso para allanar el camino de quien lo suceda en la Presidencia en 2024, entre ellas una iniciativa de reforma constitucional al artículo 127 en la que buscará prohibir que los funcionarios se amparen para no ganar menos que el presidente de la República.

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, recordó que hoy el 127 establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que percibe de sueldo el mandatario, pero aún así se han amparado comisionados de Transparencia, consejeros del INE, magistrados del Tribunal y ministros de la Corte, entre otros.

“Pero antes de que yo me vaya, no es una amenaza ni siquiera advertencia, es un compromiso que tengo, voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro porque no debería de proceder el amparo”, dijo.

Aseguró que busca una transición ordenada con su sucesor. FOTO: Presidencia

Criticó que se opongan a la austeridad

López Obrador criticó que los amparos a su favor que han promovido de altos funcionarios, y una gran parte de ellos provienen de propios integrantes del Poder Judicial.

“Como era el mismo Poder Judicial y a ellos les beneficiaba a los ministros, cómo votaron, pues a favor…

Imagínense, cuánto gana el de la Transparencia, como 300 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza; un ministros de la Corte, 500 mil pesos mensuales; el del INE, que están tan enojados, 300 mil pesos mensuales”, criticó.

Necesitará a la oposición

Para lograr esto necesitará de la mayoría calificada. FOTO: Archivo.

No dio a conocer cuándo enviará este documento, pero indicó que su prioridad es seguir limpiando el camino para que su sucesor tenga una transición más ordenada.

La prensa también recordó a López Obrador que su iniciativa necesitará de la oposición para lograr un cambio constitucional.

“Ah, es que ahí me va a servir también, ahí me ayuda para saber quién es quién”, respondió.

