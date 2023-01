AMLO analiza crear la figura de testigos protegidos tras el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez-Leyva, analizan la posiblidad de crear la figura jurídica de los testigos protegidos para conocer a los autores intelectuales tanto del caso que sufrió el comunicador como el de otros similares.

En Palacio Nacional, López Obrador recordó que el atentado contra el periodista tuvo la intención de causar una desestabilización del país, por lo señaló que es importante conocer las causas para comprobar o descartar que se haya tratado de un tema de Estado.

“Lo que hubiera representado para el país y el pueblo y el Estado mexicano: es desestabilizar, socavar instituciones, entonces afortunadamente la autoridad competente detiene a los autores materiales, ¡pero no!, necesitamos saber quién es el autor intelectual, o quién pagó y por qué lo hicieron”.

El mandatario federal agregó que plantean la posibilidad de hacer una modificación en las leyes al crear la figura del testigo protegido a fin de que los implicados en algún delito puedan dar información para lograr las detenciones de asuntos que atenten contra el Estado.

“Estamos planeando hacer una modificación para que el que informe pueda tener un beneficio de reducción de pena y protegerlo porque son asuntos de estado, muy graves y sí necesitamos saber”, dijo AMLO.

Dos personas a bordo de una moto dispararon al periodista. Foto: Especial

AMLO destaca el programa de testigos en EU

Aunque López Obrador enfatizó que se logró la captura del hombre que disparó desde una motocicleta en movimiento en contra de Gómez Leyva quien iba a bordo de su camioneta cuando estaba cerca de llegar a su casa, así lo relató tras el episodio sucedido el pasado 15 de diciembre:

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, indicó el periodista.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal señaló la importancia de conocer a la o las personas que dieron la orden en contra del comunicador. “En eso estamos, sí es algo importantísimo, pero se tiene al que disparó, ¿pero y por qué lo hizo, cuánto le pagaron?”.

"Los estadounidenses tiene ese sistema, no está mal, de que tiene testigos protegidos o colaboradores, entonces quitamos penas pero siempre y cuando sean válidos también”, indicó AMLO.

