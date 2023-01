"Me drogaron para abusar de mí": la traumática experiencia de una mujer en una trajinera de Xochimilco

Los casos en los que usan drogas en jóvenes para evitar que puedan defenderse y hacerles daño son cada vez más comúnes y suceden de lugares como antros, bares, restaurantes, gimnasios e incluso en las calles, por lo que las víctimas potenciales, mayormente mujeres, tienen que adoptar cuidados adicionales cuando salen solas e incluso con amigos. En este contexto, se dio a conocer recientemente un caso ocurrido en la alcaldía Xochimilco.

Fue a través de Twitter donde una joven bióloga identificada como María Vergara denunció lo que vivió durante un concierto de música electrónica el pasado 21 de enero, en donde los organizadores prometieron 14 horas continúas de música electrónica en dos escenarios, desde donde los asistentes tenían que llegar en trajineras desde el embarcadero.

El evento privado se llevó a cabo en Xochimilco. | FOTO: Especial

¿Cómo fue drogada la joven?

"Ayer fui drogada contra mi voluntad en Xochimilco. Me encontraba sola y en un estado de indefensión terrible, amigos si un día ven a una mujer desorientada no la dejen sola ¡Las mujeres no estamos seguras nunca!" escribió la también activista a través de la mencionada red social al día siguiente del evento y fue el lunes cuando informó que fue a realizarse la prueba de antidoping para conocer la droga que le dieron el pasado sábado.

De acuerdo con lo relatado en Twitter, María dijo que fue drogada en una trajinera de Xochimilco que tomó para llegar al lugar del concierto y señaló que el LSD se lo pusieron en un mojito. LSD son las siglas en inglés para la dietilamida de ácido lisérgico, una droga ilegal que se presenta en forma de polvo blanco o de un líquido claro sin color y suele ser ingerido vía oral en forma de polvo, líquido, tableta o cápsula.

La usuaria compartió su experiencia tras haber sido drogada. | FOTO: Twitter @Maria_Vergara23

Asimismo, señaló que levantará la denuncia correspondiente y averiguará qué sustancia fue para prevenir a más personas, de igual forma, subrayó que ya tiene contacto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y por la tarde del lunes le informarían sobre cómo proceder ante este hecho. Cabe destacar que María refirió que el evento era privado, del cual no la dejaban salir y describió como una pesadilla lo que vivió tras haber sido drogada.

"Estoy con mi familia aún con efectos. Estoy muy enojada y asustada por todo lo que viví fue un concierto “privado” en una trajinera donde drogaban a la gente sin su consentimiento, particularmente a las mujeres" escribió a través de Twitter donde además externó su deseo en ese momento de que alguien se detuviera a ayudarla y agregó: "Creo que fue en mal plan, me dio la impresión que me drogaron para abusar de mí".

La joven detalló que fue drogada en las trajineras. | FOTO: Instagram

@vivo.sessions

Usuarias compartieron sus traumáticas experiencias

Entre los comentario que recibió la joven por su experiencia, recibió algunos de otras chicas que también mencionaron haber sido drogadas, una de ellas escribió: "Ya me pasó a mi en un establecimiento “bien” por San Ángel. En cuanto me sentí rara después de dos tragos a una bebida, me salí y me fui como pude con una amiga. Desperté al día siguiente a las 4 de la tarde! mi amiga igual". Otra joven narró su experiencia: "Me pasó en el metro de CU, me quisieron llevar pero afortunadamente una chica maravillosa se detuvo a ayudarme, me auxilió y resguardó… me da mucha pena y tristeza que hayas pasado por eso, te abrazo y comparto".

Otro de los indignantes relatos es de una mujer que acudió a la Zona Rosa: "A mi cuñada y a mi nos sucedió en un antro de Zona Rosa, ella se puso muy mal y yo estaba en total euforia sin embargo consciente, tomamos si acaso un par de copas. Salimos corriendo del lugar y de inmediato llamé a mi novio que llegó por nosotras. Nos pusieron cocaína."

La usuaria acudió a realizarse un examen antidoping. | FOTO: Twitter @Maria_Vergara23

Finalmente, María compartió una reflexión sobre la traumática experiencia que vivió el sábado en el mencionado evento privado: "Desde hace tiempo hay veces q me siento muy ingenua, lo q me pasó el sábado me pasó por confiar. CONFIAR que iba a un concierto, que sólo era eso y no un lugar para drogar a la gente, que estaba con gente q cuidaría de mí y no lo hizo, q podía salir cuando quisiera y no se podía. Confiar que habría gente que podría ayudarme, en que las autoridades harían su chamba. Día tras día la confianza se pone a prueba en un país donde las responsables de lo malo que nos pase somos nosotras y no los que que buscan la sumisión química para dejarnos indefensas".

