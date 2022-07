Joven narra modus operandi con spray de presuntos secuestradores en el centro de Puebla

A través de TikTok, una joven llamada Mizling Bermudez narró la experiencia que vivió en el centro de Puebla, cuando unas personas sospechosas le rociaron un spray mientras caminaba sola.

Mizling se dirigía al centro de Puebla, destacó que no iba vestida de forma llamativa, con pantalón y chamarra negra: "Para que no se me mire nada, porque ya sé cómo está el país, para que no digan que es cómo las mujeres se visten".

La joven nicaragüense relató que iba caminando cuando una mujer obesa se colocó de espaldas frente a ella para obstruirle el paso, incluso intento rebasarla pero no tuvo éxito.

Mizling alertó a usuarias sobre una posible forma de secuestro. | FOTO: TikTok @mizlingbermudez0

Fue en ese momento cuando se alertó y sacó su gas pimienta, posteriormente, notó que un hombre caminaba detrás de ella y segundos después, la mujer sacó una botella para rociar un spray hacia atrás.

"Cuando yo vi eso, yo me quise hacer de lado para que el aire pasara, pero yo sentí el olor" en consecuencia, Mizling dijo sentirse mareada y que se iba a desvanecer en cualquier momento.

La joven aguantó la respiración, se metió a una tienda en donde compró un refresco y esperó durante 10 minutos a que pasara el efecto y que las personas sospechosas se fueran del lugar.

La joven se alertó al inhalar el spray. | FOTO: TikTok @mizlingbermudez0

La sensación desapareció al cabo de unos minutos y las personas ya se habían ido. El clip lo grabó momentos después de que sucedieron los hechos, por lo que aún lucía preocupada y nerviosa.

Finalmente, advirtió a los internautas estar alertas cuando una persona intente obstruirles el paso y recomendó meterse a algún local como lo hizo ella, pues el poco líquido que logró inhalar bastó para darle un ligero mareo.

Aunque la joven no especificó en qué parte de Puebla fue, algunas usuarias de TikTok compartieron algunos puntos en donde han vivido la misma experiencia como en calle 29 Poniente, la 11 Sur, en el municipio de Tehuacán y en el parque Juárez.