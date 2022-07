“Mi mayor temor es que le pase algo horrible”: madre de Valeria, joven desaparecida tras conocer a hombre en videojuego

Valeria, una adolescente originaria de Morelia, conoció a Irwing a través del juego ‘Free Fire’ en la plataforma de Facebook. La menor y el hombre desconocido pasaban horas conectados a través de esa red social, hasta que hace más de dos meses, la menor abandonó su hogar y sus padres intuyen, se encuentra en Guerrero, con el jugador que la conoció en la red social.

Verónica Domínguez Ortíz, madre de Valeria, describe a su hija como una joven tranquila, sin problemas familiares y tímida a la que incluso le disgustaba salir, pues prefería quedarse en casa para jugar videojuegos y solo salía de para tomar clases en la Escuela Secundaria Técnica Número 100, donde cursaba el tercer año.

La noche del 03 de mayo de 2022, Valeria pidió permiso a sus padres para acudir a hacer un trabajo escolar, pero ante la negativa, la adolescente, quien se notaba nerviosa e intranquila, aprovechó los minutos en que su madre salió a hacer un mandado para tomar algunas pertenencias y fugarse; desde entonces, no sabe nada de ella.

“Yo le marcaba, le decía que regresara, que habláramos acá en la casa. Le entraban llamadas, le llegaban whatsapp y nunca contestaba”, comenta Verónica , quien dice, pasados 15 días Valeria envió un mensaje a una familiar “diciéndole que iba a cambiar de chip y que ya no quería que la molestaran, pero no sé si ella lo haya escrito o lo haya mandado otra persona, después nos bloqueó a todos, por whatsapp, Face, llamadas”.

Al hablar con amigos cercanos de su hija, la señora Verónica fue informada de que Valeria había comprado un pasaje de autobús hacia Acapulco, Guerrero, ciudad donde curiosamente, radica un hombre identificado en Facebook como Irwing A., con quien la menor pasaba muchas horas conectada en el juego ‘Free Fire’.

El juego ‘Free Fire’ figura como el tercero más popular en México. Foto: Especil

A través de otros usuarios con los que Valeria mantenía comunicación, Verónica pudo obtener el teléfono de Irwing, a quien llamó y envió mensajes que fueron recibidos, pero no hubo contestación, actitud que afirma la mujer, lo hace aún más sospechoso.

“Mi desesperación es muy grande porque ya mi enfermedad, los nervios me están acabando, de no saber nada de ella. Mi mayor temor es que me le pase algo a mi hija, porque se le viene a la cabeza a uno muchas imágenes, con todo lo que está pasando en este mundo piensa uno tantas cosas horribles que le pudieran estar haciendo”, refiere Verónica, quien sufrió un infarto previo a la ausencia de Valeria.