Un hombre narra cómo lo drogaron en un bar de Zona Rosa: "Había un polvo entre los hielos aún sin disolverse"

Los casos de personas que han sido drogadas en algún antro, bar o restaurante cada vez son más comúnes y el hecho de que se visibilicen ha sido un avance para saber cómo prevenirlos. Gracias a las redes sociales, los internautas comparten sus experiencias en donde han sido víctimas de sustancias que fueron puestas en sus bebidas, lo que ayuda a otras personas a identificar si han sido víctimas también o estuvieron a punto de serlo. Un hombre compartió su experiencia a través de Twitter en un bar de Zona Rosa.

Fue a través de Twitter donde un hombre denunció y compartió cómo fue drogado en Blow Bar ubicado en la Zona Rosa: "Me di cuenta al ver que había un polvo entre los hielos aún sin disolverse. Se me prendieron las alertas rojas y revisé las bebidas de mis amigos, que no tenían nada o ya se había disuelto" escribió.

Junto al texto adjunto una foto de una bebida con hielos en donde a simple vista no se aprecia bien el polvo, pero luego acompañó el hilo de Twitter con otra imagen en donde se aprecia mejor lo que fue puesto en su bebida. Asimismo, relató que al poco tiempo de que le tomó a su bebida comenzó a sentirse somnoliento y comenzó a ver un poco borroso.

El hombre mostró dos fotos de la bebida con el extraño polvo. | FOTO: Twitter @HunterVLT

De igual forma, refirió que su cuerpo parecía estar reaccionando para no dejar que perdiera el conocimiento y como iba acompañado, se sintió en confianza, por lo que se decidieron retirarse del lugar. El tuit lo publicó el domingo por la noche, momento en que señaló sentirse mareado aún y que además, tuvo alucinaciones el llegar a su casa.

"Si bien no responsabilizo al lugar puesto no me consta que haya sido directo de ahí. Si es más una invitación para siempre estar al pendiente de nosotros y de los nuestros...." escribió en otro tuit, de igual forma, recomendó a sus seguidores siempre revisar la preparación de sus bebidas en la barra: "Vean cuando se las entregan, no las dejen fuera de su vista en alguna mesa o no acepten bebidas a otra banda" advirtió.

Tras lo vivido, el usuario emitió una serie de recomendaciones. | FOTO: Twitter @HunterVLT

También dijo que es importante que al momento en que suceda algo así, pedir apoyo y cuidarse entre amigos, no obstante, mostró su enojo con la situación y reprobó este actuar ya sea por parte de algún establecimiento o de una persona: "Está turbo de la v*rga salir a los antros ya, sino es violencia física, lgbtfobia, son drogas y abuso" denunció.

Usuarios comparten sus experiencias

A raíz de lo publicado por el internauta, otros usuarios compartieron experiencias similares, uno de ellos refirió que en ese mismo bar salió drogado, vomitó y perdió el conocimiento durante 30 minutos, sin embargo, iba con un amigo a quien también drogaron y relató que fue una muy mala experiencia.

Sin embargo, algunos le recriminaron no haberse llevado el vaso con el líquido para analizarlo y así, poder interponer una denuncia, pero fue otro internauta quien compartió su testimonio de que fue drogado en un bar y además abusado, por lo que acudió a levantar la denuncia correspondiente, pero ésta no procedió, el argumento fue que porque presuntamente no hubo violencia.

Al acudir a algún antro o bar se recomienda no descuidar las bebidas o asegurarse de que en su preparación no se le haya puesto alguna droga o sustancia. | FOTO: Pexels

Este caso surge en el contexto de lo ocurrido en el restaurante Hookah Santa Fe, donde una joven presuntamente fue drogada y apareció inconsciente en los baños del establecimiento, luego de haber desaparecido por algunas horas dentro del lugar, hasta que sus padres acudieron al establecimiento y fue ahí donde encontraron a la joven en un baño a puerta cerrada.

