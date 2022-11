El traumático testimonio de una joven drogada en el Hookah Santa Fe: "Me encontraron ahí y tenía golpeada la mandíbula"

La madrugada del pasado miércoles 26 de octubre fue clausurado el restaurante Hookah Santa Fe luego de que se diera a conocer a través de redes sociales que el viernes 21 de octubre una joven fuera drogada al interior del lugar ubicado en la alcaldía Cuajimalpa. Los familiares de la joven acudieron para buscarla y fue ahí mismo donde la encontraron inconsciente, al interior de un baño que funcionaba como bodega, a puerta cerrada. Sin embargo, esta no es la primera vez que una mujer pierde la consciencia en este restaurante.

Cabe recordar que de acuerdo con lo difundido por la madre de la joven, su hija no tenía recuerdos de lo sucedido y después de haber dado con su paradero, le realizaron pruebas toxicológicas las cuales dieron negativo a alguna sustancia que la haya llevado a perder la consciencia.

Ya había ocurrido un caso similar

Una joven que vivió una situación muy parecida en Hookah Santa Fe habló sobre su experiencia en entrevista con El Heraldo Digital, pues dos años atrás ya había intentado ser drogada cuando asistió con sus amigos para festejar el cumpleaños de uno de ellos: "Yo salí con un grupo de amigos de más o menos 10 ó 15 personas, estuvimos en la parte de la terraza en donde está obviamente al aire libre. Todos mis amigos toman ron, yo ese día no quería tomar ron, yo no tomo ron, yo tomo tequila y decidí pedir un trago aparte" señaló la joven.

Este caso se dio dos años antes del sucedido el 21 de octubre de 2022. | FOTO: Especial

Fue entonces que la joven pidió una bebida preparada para que de esta forma, también pudiera tener su cuenta aparte, pues no consumiría la botella que bebería la mayoría de sus acompañantes: "Yo creo que estuve más tiempo bailando y platicando con mis amigos que lo que pude tomarle, yo creo que tomé dos o tres sorbos cuando empecé a sentirme súper mareada" explicó la joven, quien en ese momento tenía apenas 19 años.

"Una amiga mía tomó un sorbo de mi vaso y ella ya estaba un poco mareada, pero no como yo y mi vaso ya no lo volvieron a tocar"

Tras esta reacción, la joven intentó justificar el mareo y se lo atribuyó a que estaba cansada o bajo mucho estrés, pues consideró que no era normal lo que estaba viviendo. Sin embargo, decidió ir al baño para refrescarse la cara y despejarse, pero a partir de ese momento perdió la consciencia y supo lo que vivió después basándose en los testimonios de sus amigos, así como destellos de recuerdos de algunos momentos en específico.

"Lo único extraño que yo noté es que en la parte de afuera, en la terraza son varias mesas alrededor como de una chimenea, que son chimeneas como individuales por cada mesa y en el centro hay una especie de quiosco chiquito donde hay un bartender sirviendo tragos y por dentro hay una barra en donde hay varios hombres sentados"

¿Qué sucedió en el baño?

"Yo me tardé en el baño como 20/30 minutos en salir y no me encontraban, yo estaba tirada en el baño y esto se lo dijeron a amigos míos, que una señora del baño que vende como dulces o que está acomodando toallitas para limpiarte las manos, estaba cuidando mi puerta porque vio que habían dos hombres esperando a que yo saliera del baño" señaló la víctima.

Dos hombres merodearon el baño en el que se encontraba la joven. | FOTO: Pexels

Pero debido a su condición, era imposible que saliera del sanitario por su propio pie y recalcó que además de los dos sorbos que le dio a su bebida, la joven no tomó algo más. Sobre el baño que es utilizado como bodega en donde encontraron recientemente a otra chica, la joven que compartió su testimonio: "Es verdad que sí hay un baño hasta el fondo, si mal no recuerdo son cinco o cuatro cubículos, el último cubículo es un baño como para personas discapacitadas por sus dimensiones, yo entré al tercer cubículo".

En ese momento, sus amigos tocaron las puertas, pero fue la señora quien no quiso decir en donde se encontraba la joven por el hecho de que había dos sujetos esperándola afuera. Antes de perder el conocimiento, la joven temía que pensaran mal de ella, pues había tomado muy poco y ella se sentía como si hubieran sido grandes cantidades, por lo que decidió no decir algo al respecto y echarse agua en la cara.

La joven revivió la experiencia a través de los testimonios de sus amigos. | FOTO: Pexels

La joven pudo ser localizada luego de que una amiga de ella se acercara a la señora que estaba en el baño, le enseñara una foto de ella y le preguntara si la había visto, fue en ese momento en que la señora abrió la puerta del cubículo y ahí estaba la joven inconsciente.

"Me encontraron ahí y yo ya tenía golpeada la mandíbula, tenía ya los brazos moreteados, eso sí no sé por qué, mi labio y la mandíbula estaban sangrando"

Luego del hallazgo, sus amigos la sacaron del baño cargando cubriendo su rostro con una chamarra para salir de Hookah Santa Fe y fue ella misma quien reconoció no saber cómo llegó a su casa: "Me dijeron que nos fuimos en Uber todos, pero yo ya no sabía qué estaba pasando, únicamente me acuerdo cuando ya estaba en brazos de un amigo mío" narró.

"Jamás entendí la postura de la señora del baño, no sé si quería protegerme o no sé si me estaba escondiendo, la verdad es que no entiendo por qué después de tanto tiempo que mis amigos estuvieron tocando y la señora viendo que me estaban buscando no dijo nada hasta que le enseñaron mi foto"

La pesadilla del día siguiente

Al llegar a casa, fue su hermana de 13 años quien se impactó y soltó en llanto al ver el estado en el que se encontraba su hermana, pues nunca la había visto así. Sus amigos seguían confundidos, pues no sabían que había pasado por lo que decidieron llamarle a sus padres, quienes llegaron inmediatamente, sin embargo, la primera reacción fue de enojo: "Llega mi mamá, me ve, comienza a regañarme pensando que estaba tomada, después se acerca a mí y me dice 'es que no hueles a alcohol ¿qué te metiste, qué hiciste?'" pero la joven no podía responder, pues apenas balbuceaba.

Aunque su madre pensó que se trataba sólo de una fuerte borrachera, la realidad fue otra. | FOTO: Pexels

En un intento desesperado porque se le bajara la supuesta borrachera, su mamá le dio café y comida, sin embargo, su estado siguió igual hasta quedarse dormida: "Al día siguiente yo desperté con taquicardia, me desperté viendo como si tuvieras pelusa en los ojos, no veía" señaló la joven sobre lo sucedido horas después, aproximadamente a mediodía, momento en que su mamá decidió llevarla al hospital debido a los síntomas de la joven, además de que sudaba frío y le temblaban las manos.

"Yo ya no podía dejar de estar hiperventilándome y llegamos al Hospital Escandón, pero para ese momento yo ya no estaba diferenciando entre lo que era real y lo que no, para mí todo estaba siendo como un sueño otra vez"

Luego de realizarle las pruebas toxicológicas correspondientes, el resultado fue una intoxicación de éter y etanol, posteriormente, el doctor le preguntó en repetidas ocasiones si estaba segura no haber tomado de más y ella lo negó, porque únicamente fue la bebida que pidió al principio, a lo que el doctor le explicó: "Es que a veces salen estas pruebas toxicológicas si el alcohol no hubiera estado adulterado, pero el hecho de que no te hayas tomado más de un vaso sí quiere decir que se metió droga en tu bebida".

Las pruebas toxicológicas arrojaron como resultado la presencia de dos sustancias. | FOTO: Pexels

Posteriormente el doctor le dijo que si querían proceder legalmente tenían que ir al Ministerio Público, asimismo, le reiteró que si no la hubieran llevado al hospital, se hubiera quedado ciega: "Al final sí fuimos al MP, el médico legista me revisó la mandíbula, el labio que se me había roto, me revisó los moretones, me hizo exámenes por si fui abusada sexualmente, no arrojó nada, sin embargo, era muy extraño que tuviera moretones en los brazos" señaló.

La denuncia no procedió debido a que no tenían pruebas suficientes para poder llevar un caso en contra de Hookah Santa Fe, ya que al momento de querer dar a conocer lo que le había sucedido y alertar a otras personas, la joven y su familia comenzaron a recibir amenazas, por lo que desistieron y decidieron ya no seguir.

Una dolorosa experiencia

De acuerdo con testimonios recabados por otros amigos y amigas de la joven, ya se habían dado casos de este tipo en ese mismo lugar, incluso recordó la primera ocasión que fue al restaurante a celebrar un cumpleaños y que uno de sus amigos salió en un estado similar cuando no había tomado tanto.

La joven casi queda ciega por las sustancias en su bebida. | FOTO: Pexels

Luego de la experiencia traumática que vivió la joven, sus pensamientos giraron en torno a la laguna mental que tuvo y la frustración de no saber qué pasó en ese tiempo que estuvo inconsciente y recabar información mediante lo dichos por sus amigos y amigas: "Yo creo que lo que más me ha afectado fue el hecho de saber que pudo haberme algo más, que sí pudieron haberme violado y con facilidad me pudieron haber matado y yo jamás pude haber tenido algún control sobre mi cuerpo, incluso para defenderme" concluyó.

