Mujeres con ceguera descubren su propio rostro gracias a un curso de maquillaje, se gradúan el siguiente viernes

Guadalajara.- La percepción de la belleza en este caso es evidente, un grupo de chicas ciegas aprenden a maquillarse para sentirse bonitas y empoderarse. El próximo 27 de enero será su graduación, ellas aprendieron más que cosméticos y técnicas de maquillaje.

Mayra estudia su licenciatura en Política y Gobierno en la Universidad de Guadalajara, también trabaja como vendedora en una tienda para poder mantener a su bebé. Ella pensaba que no podía maquillarse nunca porque es ciega.

"Yo siempre he querido maquillarme, pero como no puedo ver pensé que no se podía. Después empecé a conocer a chicas que se maquillaban y que eran ciegas, me nació tantito la envidia y dije: yo también quiero", expresó entre risas.

Karla pasó su examen al aplicarse sin ayuda este maquillaje. FOTO: Adriana Luna.

Se reconoce a sí misma

A su lado en el salón se encuentra Karla, ella confiesa que estas clases le han ayudado a reconocerse, nunca se había tocado con detenimiento la cara por lo tanto no sabía qué tipo de rostro tenía, ni cómo la veían las demás personas.

"Había partes que no me conocía yo de la cara. Gracias a este curso sí me ha ayudado mucho y he aprendido cómo se llaman las partes de nuestra cara ... a sensibilizarme, tocarme y eso".

Como parte de su examen final, Karla hizo un automaquillaje para novia. ¡Y aprobó! A final de mes recibirá su certificado de conocimientos. Por su parte, la maestra Lili Sandoval subraya que ese conocimiento de ellas mismas, les ayuda a sentirse más cómodas y sobre todo más seguras.

Se descubren por medio del taco

"Aprenden a identificar cómo está su nariz, sus ojos si son ojos encapuchados, si son estiraditos o alargados. Si su nariz está afilada, si está chata, sus pómulos también. Empiezan a identificar qué tipo de rostro tienen, si tienen un rostro cuadrado, un rostro rectangular. Ven su cien, si tienen entradas, se hacen más conscientes de su rostro y empiezan a tocarse mucho más. Alguna de ellas me dijo: hoy me sentía muy triste y empecé a tocar mi cara y cambió mi estado de ánimo. Eso es lo que hace este curso de automaquillaje".

El curso de maquillaje es para personas ciegas pero también para quienes tienen alguna discapacidad motriz. Sólo se da un costo de recuperación que ronda los cien pesos.

Sigue leyendo:

En Aguascalientes las oportunidades laborales para los discapacitados son mínimas

El peligro de tatuarse los ojos, influencers pierden la vista