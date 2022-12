El peligro de tatuarse los ojos, influencers pierden la vista

Las tendencias de moda y belleza no sólo se aprecian en lo que llevamos puesto como la ropa o los accesorios, sino también en las modificaciones físicas que se pueden realizar y que van desde un simple corte de cabello hasta alteraciones como las expansiones, perforaciones e incluso los tatuajes. Aunque es muy común ver estos y otros estilos, existen algunos que son muy populares pero también riesgosos como es el hecho de tatuarse los ojos.

Por supuesto, con esta tendencia no nos referimos a los delineados que muchas mujeres se realizan en los párpados, sino a tatuarse los globos oculares, es decir, la parte blanca de los ojos. Aunque la sola intervención ya resulta llamativa y peligrosa para algunos, hay cientos de personas que no tienen miedo a las consecuencias como una ceguera temporal o permanente. En los últimos días esta práctica ha ganado popularidad por el caso de dos influencers que compartieron sus testimonios y hoy quisieran "regresar al pasado" para no llevar tinta a esta parte del cuerpo.

Ahora desea sólo haberse tatuado un sólo ojo. (Foto: IG @inkedup_britishjamaican)

¿Qué se sabe de estas dos influencers que perdieron la vista?

Esta tendencia por sustituir el color blanco de los ojos por tonalidades como el azul, morado o incluso el negro no es nada nueva, pero hay casos extraordinarios en los que el tatuado causa reacciones alérgicas, la aguja se inyecta demasiado o simplemente algo sale mal y ocasiona graves daños en los pacientes. En el caso de estas dos influencers los malestares empezaron con dolores de cabeza, además de una notable hinchazón que terminó con una pérdida de la vista.

Amber Luke es la primera en alertar sobre los riesgos del tatuaje ocular, aunque la estrella es conocida por sus múltiples tatuajes en todo el cuerpo, entre una larga lista más de intervenciones en su cuerpo, sorprendió hace un tiempo al apostar por el azul intenso como su nuevo color de ojos. A pesar que consiguió marcar una originalidad en su estilo, los peligros llegaron tres semanas después del sometimiento, pues perdió la vista temporalmente.

Por supuesto, su historia fue muy conocida, pero eso no impidió que una segunda mujer y madre de cinco hijos tomara la mima decisión de llenar sus ojos con tinta para modificar su aspecto. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la influencer incluso ignoró el sabio consejo de su hija para no realizarse el tatuaje, ya que la podría dejar ciega; hoy las consecuencias son irreparables y la paciente también se arrepiente de su decisión.

Compartió su proceso de recuperación para crear consciencia. (Foto: IG @inkedup_britishjamaican)

Se trata de Anaya Petersen originaria de Belfast, Irlanda, quien ahora corre el riesgo de perder la vista para siempre, según contó a Kennedy News. En su relato explicó que ya no tiene "una visión 20/20" como la que solía presumir y es que en julio de 2020 decidió tatuarse un ojo derecho sin que hubieran complicaciones aparentes más que resequedad y dolor de cabeza. Para diciembre del mismo año se tiñó de morado el ojo restante.

Lamentablemente la también estudiante de derecho un día despertó con los ojos hinchados por lo que terminó hospitalizada. Por su parte, los médicos realizaron una biopsia y señalaron que la reacción posiblemente fue por una reacción alérgica a la tinta, misma que terminó por afectar las corneas y ahora esttá presente el riesgo latente de sufrir cataratas.

"Estoy un poco recuperada, por fuera está recuperado, es sólo por dentro. Basicamente estoy a punto de quedarme ciega. Si puediera retroceder en el tiempo sólo me hubiera hecho un tatuaje en el ojo y abandonar la idea. Sólo debí hacerme uno, definitivamente", dijo.

La influencer también se cortó su lengua en dos partes. (Foto: IG @inkedup_britishjamaican)

¿Qué son los tatuajes en los ojos?

Tatuajes en los ojos, tatuaje ocular o corneal, además de queratopigmentacion son algunas de las muchas formas con las que se nombra a esta tendencia y que se realiza en la parte esclerótica o la córnea del ojo. Aunque es un tanto común esta práctica aún hay mucho que se desconoce de ella, pero los principales síntomas o daños en los ojos no sólo son las cegueras permanente son temporales, sino también un dolor extremo, según la American Academy of Opthalmology.

Perdida de la vista

Desprendimiento de retina

Infecciones

Sensibilidad a la luz

En algunos casos se ha tenido que extirpar el ojo

