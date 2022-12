En Aguascalientes las oportunidades laborales para los discapacitados son mínimas.

De acuerdo con el Censo de Población 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2.5 millones de personas con discapacidad está en edad laboral y tan solo el 30% tiene empleo. En su mayoría, son aquellas que tienen una discapacidad donde necesita asistencia de bastón, muletas o silla de ruedas, por ejemplo.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre desde 1992, entrevistamos a diferentes personas para que nos platicaran sus experiencias en torno a las oportunidades laborales en el Estado.

Fernando de 33 años, padece de ceguera, tiene una carrera universitaria y desde que terminó únicamente ha ejercido su profesión en una ocasión. En la actualidad lo podemos encontrar en las calles del centro vendiendo dulces para solventarse económicamente.

“Anduve buscando trabajo y sí se le batalla mucho. Por ejemplo voy a gobierno y me mandan a la bolsa de trabajo pero lo ponen a uno en espera porque dicen que no hay nada, también me puse a buscar por mi parte y le ponen a uno muchos pretextos”, comentó.

Por otra parte, José Luis de 43 años lleva prácticamente toda su vida pidiendo ayuda en las calles, pues por su discapacidad mental le es muy difícil encontrar trabajo.

“No nada más para mí sino para todas la personas discapacitadas no hay muchas oportunidades. Desgraciadamente el gobierno no apoya en nada, ellos dicen que apoyan pero no es cierto, apoyarán a dos o tres pero solo es para lavarse las manos. Nunca me han dado la oportunidad de lo que realmente sé porque hasta eso tengo la secundaria terminada”, expresó.