Eric Sevilla: Edomex tendrá su primera gobernadora y será de la alianza “Va por el Estado de México”

El dirigente estatal del PRI mexiquense, Eric Sevilla Montes de Oca, calificó el registro de la precandidatura única de Alejandra Del Moral Vela como reflejo de unidad, disciplina y trabajo en su partido, y vaticinó la entidad tendrá por primera vez una mujer gobernadora y creen que será de la alianza “Va por el Estado de México”.

En entrevista desde sus oficinas, el priista adelantó que una vez que adquiera la calidad de precandidata la originaría de Cuautitlán Izcalli tendrá 26 días para visitar los municipios que ella decida para exponerse ante la militancia como parte de la precampaña, en las distintas regiones.

Sevilla Montes de Oca recordó que trabajaron más de 10 meses para llegar a la definición de la candidatura Foto: Especial

Además, adelantó que la realización de la Convención de Delegados, con 30 mil militantes, el 12 de febrero, que definirá la candidatura, no se desarrollará en Toluca, sino en algún municipio de la zona Oriente.

“Sólo se inscribió ella (Del Moral Vela), esto qué refleja: sí, de facto refleja unidad, disciplina, trabajo de la militancia para responder de lo que será, insisto, sólo una inscripción”, declaró Eric Sevilla.

Del Moral Vela a partir del miércoles adquirirá la calidad de precandidatura, cuatro días después de haber iniciado la etapa de precampañas a gobernador.

Sevilla Montes de Oca recordó que trabajaron más de 10 meses para llegar a la definición de la candidatura, donde se cumplieron todas las metas establecidas. Recordó que el año pasado dieron cabida a los otros aspirantes, al menos otros cinco, y al final hubo una precandidatura.

Recalcó que llegan a la etapa de precampaña fortalecidos y la militancia ya sabe lo que tiene que hacer, pues se tuvo un esfuerzo estructural grande.

Enfatizó que entendieron que es el tiempo de las mujeres

Enfatizó que entendieron que es el tiempo de las mujeres, por lo que tienen confianza que harán historia donde la entidad por primera vez tendrá a una gobernadora y aspiran a que sea de la alianza PRI, PAN, PRD y NA.

“Es tiempo de las mujeres y lo entendemos todos los priistas con mucha madurez, y lo apoyamos, lo suscribimos y lo vamos a demostrar en los hechos”, indicó

“Tendrá el Estado de México, por primera vez una mujer gobernadora y creemos que va a ser de la alianza Va por el Estado de México”.

Finalmente, Sevilla Montes de Oca indicó que por ahora no pueden especular que vaya a existir una elección de estado, pues no tienen los elementos, aunque no permitirá cualquier injerencia, pero, subrayó que saben ganar elecciones.

Recalcó que aspiran a una elección pareja, donde la ciudadanía pueda comparar proyectos, propuestas y perfiles de las candidaturas.

En los próximos días el PRI, PAN, PRD y NA definirán la estrategia que seguirán en organización en las campañas, una vez llegado los tiempos electorales, en la que también defenderán cada una de las 22 mil casillas electorales y presencia en las 5 mil 646 secciones.

SEGUIR LEYENDO:

Alejandra Del Moral: el objetivo que nos une es proteger y defender a las familias mexiquenses

Alejandra del Moral apuesta por las mujeres y por una forma diferente de hacer política

Enrique Vargas del Villar se baja de la contienda por el Edomex: "Seguiré caminando junto a ustedes"

DME