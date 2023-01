AMLO: ni Biden se resistió a la CDMX, les fascina a los extranjeros

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la Ciudad de México es una de las más bellas del mundo, que les “fascina” a los extranjeros, incluso, resaltó que ni su par de Estados Unidos, Joe Biden, se resistió a admirar el Zócalo capitalino durante su visita de la semana pasada a Palacio Nacional.

“La Ciudad de México es una ciudad segura, muy bella, ya les platiqué cómo no resistió el presidente Biden en asomarse a ver plaza del Zócalo”, dijo durante la mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El señalamiento de AMLO se dio al ser cuestionado sobre el ranking de Expat City que pone a la Ciudad de México como la tercera mejor ciudad del mundo para vivir para residentes extranjeros, después de Valencia y Dubai.

“Creo que es algo bueno que con toda la politiquería se busca ocultar, se eclipsa, pero en los últimos años se han venido a vivir a la Ciudad de México miles de extranjeros, muchísimos extranjeros, en especial de Estados Unidos, jóvenes. Es una ciudad que les fascina”, dijo. .

López Obrador destacó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha bajado la cifra de delitos como homicidio a 2.1 diarios y robo de vehículos a 10 diarios, lo que la convierte en una de las grandes ciudades más seguras.

“Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad. Cuando llegó el ingeniero Cárdenas de jefe de gobierno le dejó el que estaba, creo que Espinosa Villareal se apellida, como 120 robos diarios de vehículos, 120, el ingeniero los bajó creo que a 100; yo lo dejé como en 78 robos diarios; Marcelo lo bajó como a 50; volvió a subir, dos años bajó con Mancera y en los últimos tres años subió; y con Claudia bajo, 10 el robo de vehículo”, dijo.

El presidente López Obrador narró que el pasado lunes 9 de enero, durante la bilateral privada de los presidentes de México-Estados Unidos, en el Salón Hispanoamericano de Palacio Nacional, Biden se asomó a la ventana y él le abrió la puerta para que viera la plancha del Zócalo, aun cuando el Servicio Secreto había pedido que los postigos permanecieran cerrados.

“Ve el presidente esto y luego camina hacia la venta y ve el Zócalo, y no se aguanta y se queda. Entonces, ya, le digo, mire, vamos a ver bien y abro la puerta y nos salimos al balcón, pues a gozar. Esa es la plaza más bella o de las plazas más bellas del mundo, para no ser chovinista, pero es bellísimo nuestro zócalo, nuestro centro histórico. Entonces, cómo no va a querer venir la gente, es una de las ciudades más atractivas del mundo, la Ciudad de México”, dijo.

Seguir leyendo:

AMLO defiende la ley contra el tabaco: “Son decisiones que se tienen que tomar"

AMLO: chuparon faros los aspirantes del PRI a la CDMX o a la Presidencia

AMLO llama a gobernadores a no desviar recursos para apoyar a las “corcholatas”