Asesinato en "La Polar": dejan en libertad a Román "N", jefe de valet parking de la cantina en CDMX

El caso del restaurante "La Polar", ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc sigue dando de qué hablar, ya que este lunes se dio a conocer que Román Ignacio "N", identificado como jefe de valet parking, no fue vinculado a proceso por el crimen cometido en el establecimiento el pasado 8 de enero. Durante la continuación de la audiencia, la defensa del imputado reunió las pruebas suficientes para demostrar ante un juez que su cliente no participó en el homicidio de Antonio Monroy, de 59 años de edad.

Cabe señalar que el acusado estaba llevando su proceso legal en el Reclusorio Norte, donde un juez el pasado 11 de enero le había dictado prisión preventiva. Durante su primer audiencia, Román se dijo inocente del homicidio, ya que en las imágenes no aparece involucrado en la riña. A partir de eso momento fue cuando se identificó como encargado del servicio de valet parking y explicó que en ningún momento agredió a la víctima.

En su momento Román había declarado que incluso intentó ayudar a la víctima que estaba "demasiada herida" por los golpes recibidos, pero el juez notificó que su detención fue legal aquella noche en el establecimiento. La defensa del implicado solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que el caso se resolvió hasta hoy, dejando en libertad al acusado. De igual forma, se solicitó al juez analizara los videos, en donde aseguraron en ningún momento participa en la trifulca que derivó en el fallecimiento del hombre.

En las imágenes que circularon días después del homicidio, tomadas de las cámaras ubicadas en el área del estacionamiento, se aprecia el momento en que un hombre identificado como Sergio Gama azota el cuerpo de Antonio y comienza a ahuyentar a los testigos que presenciaban el acto. Alrededor de 20 hombres se encuentran en la escena. Incluso algunos deciden todavía tomar su pulso. Sin embargo, la solución fue arrojar el cuerpo a la calle.

En la actualidad, el establecimiento se encuentra con sellos de clausura de parte de la demarcación Cuauhtémoc y la Fiscalía de la CDMX. Por otro lado, la alcaldesa Sandra Cuevas aseguró que trabajará de manera jurídica para que el establecimiento cierre de manera definitiva.

"Yo he abierto las puertas de la alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que que ustedes les vaya bien, mi trato ha sido institucional, sin embargo; hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente y es claro que no lo están haciendo, me voy a encargar de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció.

Vinculan a proceso a otros dos detenidos

