Propinas excesivas, malos tratos y agresiones: ¿qué hay detrás del asesinato en La Polar?

La Ciudad de México tiene un gran abaníco de opciones si de comer se trata y en la memoria colectiva de los capitalinos el mejor lugar para degustar birria es "La Polar" un restaurante ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente trabajadores asesinaron a golpes a un comensal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la alcaldesa Sandra Cuevas se encuentran investigando para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

El caso ocurrió la noche del 8 de enero, cuando a travé de redes sociales, una usuaria identificada como Adriana Amaranto subió un en vivo en donde denunciaba que unos presuntos meseros estaban golpeando a su acompañante. Las imágenes son brutales ya que incluso se aprecia como los supuestos trabajadores del establecimiento se encargan de limpiar los restos de sangre del piso.

En un segundo video, pero de las cámaras de seguridad de la parte trasera, se muestra el momento en que alrededor de 20 hombres fueron testigos del homicidio. Un sujeto vestido de chamarra gris sale de una puerta alterna cargando un cuerpo inerte con severas heridas en el cuerpo. Lo arroja al suelo y deja que sus compañeros lo revisen, tratan de reanimarlo pero al ver que carecía de signos vitales lo que decidieron fue levantarlo para después arrojarlo a la calle de Guillermo Prieto 129.

Este lunes 9 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de un hombre por su presunta participación en el homicidio. La dependencia de seguridad capitalina aseguró que elementos de la corporación hacían recorridos por la colonia San Rafael cuando recibieron solicitud de apoyo a través del C2 por una persona con signos de violencia.

Al llegar a la emblemática cantina, los uniformados localizaron el cuerpo de un hombre con visibles manchas de sangre, por lo que alertaron a los cuerpos de emergencia. “Se entrevistó a una mujer de 43 años, quien refirió ser la pareja del hombre lesionado y señaló que habían consumido bebidas dentro del bar donde tuvieron problemas con el personal del negocio, quienes los agredieron físicamente y retiraron del restaurante”, menciona la dependencia en un comunicado.

La Polar y su historial de denuncias

Este 2022 La Polar festejó su 88 aniversario y en su página oficial se aprecia que celebraron con la presentación de Lupillo Rivera y Pablo Montero, entre otros, sin embargo, en su página oficial de Facebook se observan diversos comentarios negativos sobre su servicio y los malos tratos que tenían sus meseros.

Antes de la tragedia ocurrida el 8 de enero, "La Polar" ya tenía un historial sobre irregularidades en su servicio y sus trabajadores. Desde propinas excesivas, pasando por malos tratos hasta agresiones físicas por parte de su personal. A continuación te mostramos algunos testimonios, los nombres fueron cambiados por motivos de seguridad.

Versiones de clientes aseguran que el ambiente en el lugar era inseguro

Francisco "N" señala que acudió al lugar junto con su familia y describe a los trabajadores como "groseros" ya que se tardaron en atenderlos. La parte que más molestó al cliente es que le exigieron una propina de 23% "Jamás volveré a ir", sentenció.

Los usuarios denuncian que los obligaban a pagar más de propina

"Le hablas los meseros y se echan la bolita en atenderte. Apenas les estás haciendo tu órden cuando ya están caminando. Muy decepcionada. Ojalá mejoren", relató una usuaria.

También se denunciaba los presuntos malos tratos de los meseros

Uno de los casos más impactantes le ocurrió a Paulina "N", quien denunció que un presunto trabajador de "La Polar" la agredió físicamente porque según su vestimenta no correspondia al lugar. "Me pegaron, me rasguñaron y me corrieron", dijo.

Incluso habían denunciado a trabajadores por supuestas agresiones físicas

