Asesinato en La Polar": Sandra Cuevas advierte que se encargará que la cantina no vuelva a abrir jamás

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, advirtió que se encargará que la cantina “La Polar” no vuelva a abrir jamás, esto luego del asesinato de una persona al interior del restaurante el domingo tras presuntamente ser golpeado por meseros del establecimiento.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa dijo que el lugar ya está cerrado y que se le va a dar continuidad “porque este lugar que se abrió hace muchos años y era visitado por miles de personas causó una tragedia y no lo voy a permitir”.

“Voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas, lugar que le cause daño a la ciudadanía va a ocurrir lo mismo en Cuauhtémoc” advirtió Sandra Cuevas.

Hizo un llamado a empresarios y restauranteros de la zona

Resaltó que se mantiene en contacto con la familia de la víctima pero también lanzó otra advertencia a los empresarios y restauranteros de la demarcación: “Yo he abierto las puertas de la alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que que ustedes les vaya bien, mi trato ha sido institucional, sin embargo; hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente y es claro que no lo están haciendo, me voy a encargar de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”.

El restaurante está ubicado en la calle Guillermo Prieto 129, en la colonia San Rafael Foto: Google Maps

El restaurante Cantina “La Polar” está ubicado en la calle Guillermo Prieto 129, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, 06470, en la Ciudad de México y es reconocido por vender birria, bebidas alcohólicas y tener música en vivo.

Este fin de semana el lugar se volvió notica luego de que una mujer denunciara en una transmisión en vivo en Facebook que un grupo de meseros supuestamente golpeó a su amigo, Antonio Monrroy Jiménez, de 59 años, después que discutieron por los altos precios y trato de los empleados al dar servicio.

En las imágenes que circulan en redes se observa como empleados limpian la escena del crimen Foto: Especial

Posteriormente en otro video que se viralizó en Twitter se observa al señor Antonio tirado en la calle Guillermo Prieto sin nadie que lo auxilie, su acompañante solicitó servicios de emergencia pero estos tardaron 30 minutos en llegar, al ser trasladado a un hospital falleció.

Hasta el momento el gerente del restaurante ya fue detenido por participar en los hechos violentos y permitir que los empleados alteraran la escena del crimen.

SEGUIR LEYENDO:

Crimen en La Polar: denuncian que meseros mataron a golpes a un cliente

FUERTES IMÁGENES: nuevo video del asesinato en La Polar muestra cómo arrojaron a la víctima a la calle

La Polar: ¿cuánto cuesta comer en esa cantina?

DME