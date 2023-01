Caso "La Polar": difunden video de la hija de la dueña de la cantina disparando al aire

En los últimos días el caso de un hombre asesinado dentro del restaurante "La Polar" ha causado indignación entre los habitantes de la Ciudad de México. De acuerdo con una testigo de los hechos, la víctima, identificada como Antonio Monroy, fue golpeado hasta la muerte por meseros del establecimiento; la agresión y el fallecimiento del cliente quedó registrado en videos que compartió la mujer que lo acompañaba el día de la tragedia.

Ahora, en redes sociales se ha difundido un nuevo video que involucra a la dueña del restaurante. En el clip se observa a una mujer lanzando disparos al aire; aparentemente esta persona sería Gabriela Garcés, hija de Doña Trini, la dueña de "La Polar". En la grabación también aparece un hombre usando una camisa roja, quien supuestamente sería el esposo de Gabriela. De fondo también se ve a otro sujeto tirando balazos al aire.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez los hechos supuestamente habrían ocurrido durante los festejos de año nuevo, hace apenas unas semanas. Además, los balazos al aire fueron lanzados a una pocas cuadras del restaurante "La Polar", establecimiento que actualmente se encuentra clausurado por la muerte de Antonio Monroy, de 59 años de edad. Internautas mostraron su inconformidad en los comentarios del clip y arremetieron contra la familia de Doña Trini.

"No bueno, finísima familia", "¿A poco los dueños no sabían lo que pasaba? Ellos también deben rendir cuentas ante la ley", "¡Qué entamben a “Doña Trini”!", "Como no les cayeron las balas de regreso … habría sido espectacular", "Lo importante de todo esto es que ya no vuelvan abrir esa cantina de mala muerte" y "Que bonita familia", fueron algunos de los comentarios que recibió el video tras ser difundido en redes sociales como Twitter.

Restaurante "La Polar". Foto: especial.

¿Quién es Doña Trini, dueña de "La Polar"?

Doña Trini es la fundadora del restaurante "La Polar", el cual abrió sus puertas en la Ciudad de México en 1934. En un principio el establecimiento operaba solo como cantina y se vendía bebidas alcohólicas. Posteriormente, la familia de la mujer comenzó a vender birria, con lo que el lugar ganó popularidad, alcanzó el éxito y reconocimiento que tenía.

Cabe mencionar que Doña Trini es originaria de Ocotlán, Jalisco, donde también ha incursionado en la venta de tequila y mezcal. Su familia creó la empresa “Viva México” en colaboración con el actor Sergio Reynoso, donde venden licor artesanal elaborado en Los Altos de Jalisco. Además, en "La Polar" vendían su propio mezcal artesanal tipo cristal y reposado.

SIGUE LEYENDO

Con silencio y dolor, llevan a enterrar a Antonio Monroy, el hombre asesinado en La Polar

Asesinato en "La Polar": dictan prisión preventiva a Román "N", jefe de valet parking de la cantina en CDMX

Asesinato en La Polar: jefe de seguridad aventó a una mujer "sí, que se enseñe a respetar" | VIDEO