Regidor Tonatiuh señala que terrenos de Iconia si pertenecen al Ayuntamiento

Respecto a las recientes declaraciones de autoridades municipales, es necesario aclarar que la situación de los predios donde se construye el desarrollo inmobiliario denominado Iconia, no es “un litigio entre particulares”, dijo el regidor tapatío Tonatiuh Bravo Padilla.

El representante del Partido Hagamos señaló que el Ayuntamiento de Guadalajara es parte fundamental del litigio y debe intervenir de manera inmediata, dado que la empresa solo recibió la posesión -mas no la propiedad- en tanto entregaban las obras de contraparte, lo cual, a la fecha, no existe evidencia de su cumplimiento.



De acuerdo con el decreto municipal 54/17/08 del año 2008, establece en el segundo punto que “Se aprueba la celebración de un Convenio de Asociación entre el Municipio de Guadalajara y la empresa denominada Mecano América Sociedad Anónima de Capital Variable para el desarrollo del proyecto denominado “Puerta Guadalajara”, el cual se identifica en los anexos que forman parte integrante del presente dictamen, mediante la afectación y aportación condicionada de una superficie aproximada de 136,495 m2 (ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco metro cuadrados)

Estas obras nunca se entregaron

Un Fideicomiso que servirá como instrumento para el cumplimiento de las obligaciones y garantía de los derechos de Mecano América Sociedad Anónima de Capital Variable y del propio Ayuntamiento de las obras que se relacionan en el punto Cuarto del presente de Decreto, las que actualmente ascienden a un valor presente de US$65,534,000 (sesenta y cinco millones quinientos treinta y cuatro mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica) y las que al momento de su entrega deberán contar exactamente con las mismas características de edificación y especificaciones técnicas actualmente plasmadas en el proyecto ejecutivo”.

Sin embargo, sostiene Bravo Padilla que estas obras nunca se entregaron.

En 2016, de acuerdo con el decreto municipal 33/14/16 y el convenio modificatorio derivado de éste, en la cláusula Décima Sexta, se señala que “OHS tiene el derecho a que el Fiduciario constituya a su favor el Derecho Real de Superficie de OHS, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio Modificatorio, al convenio modificatorio del Fideicomiso y a la escritura pública respectiva.

Dicho derecho deberá constituirse por el Fiduciario a solicitud de OHS en cualquier tiempo previo al inicio de la construcción del Estacionamiento B, pero permanecerá aportado en el Fideicomiso hasta en tanto no se cumpla con la obligación de OHS de construir el Parque Lineal, momento en el cual el Fiduciario transmitirá el Derecho Real de Superficie a favor de OHS o de quién este le indique.

Resulta elemental que el Ayuntamiento actúe

Así, añadió el edil, que "queda claro entonces que, en ambos convenios las entregas han estado condicionadas claramente a la entrega de contrapartes".

En 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó plazos de 18 y 24 meses para la materialización de las obras, los cuales vencieron en 2018. Hasta la fecha no hay registro de que las obras de contraprestación se hayan llevado a cabo. Por tanto, la empresa tiene la posesión, pero la propiedad sigue siendo del Ayuntamiento.



Bravo Padilla insiste en que resulta elemental que el Ayuntamiento actúe ante los incumplimientos sistemáticos de la empresa y sea el principal defensor del patrimonio de las y los tapatíos y no tiene por qué deslindarse del tema.



En el 2022, la fracción edilicia de Hagamos, presentó una iniciativa para que la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción revise los convenios, decretos y acuerdos relacionados con el predio Iconia y se realicen las acciones legales ante el presunto incumplimiento de la empresa, por lo que lo único que se requiere es voluntad para no permitir este atraco al patrimonio de la ciudad.

