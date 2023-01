Claudia Sheinbaum anuncia cierre de instalación de WiFi en escuelas públicas

Este miércoles, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, hizo oficial el cierre de instalación de puntos WiFi en las escuelas de educación básica en la Ciudad de México. En un evento realizado en la Escuela Secundaria Diurna Núm. 6 "Carlota Jasso", ubicada en la Calle Carmen, San Ildefonso, alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria resaltó la importancia de este programa impulsado por su administración.

"¿Y cuál es el objetivo de poner puntos de internet en las escuelas. La responsabilidad del uso de Internet, de los maestros, de las maestras, de ustedes, de nosotros, y lo peor que podemos hacer es cerrar el acceso a un derecho. La educación es un derecho", subrayó la mandataria en el evento donde estuvo acompañada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei), y Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal (AEF) de la CDMX.

Asimismo, Claudia Sheinbaum explicó que, como señaló Pepe Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), el gobierno de la CDMX instaló casi 7 mil puntos de WiFi, "porque aunque son cerca de 2 mil 700 planteles, cada uno tiene distintos puntos de internet". La mandataria reiteró que el internet es actualmente una forma de acceder a la educación y promover la igualdad.

Internet para Todos en la CDMX

Rosalinda Guadalupe Fernandez Anaya, directora del plantel, agradeció el apoyo de las autoridades capitalinas y federales y destacó que en la secundaria siempre han contado con el apoyo de la actual jefa de Gobierno de la CDMX. Por su parte, Sheinbaum Pardo señaló que con el acceso en internet en la secundaria Núm. 6 se cierra un ciclo del programa "Internet para todos" y recordó los derechos que se tienen en la CDMX.

"La escuela pública quiere decir que todas y todos tenemos derecho a la educación, imagínense ustedes que la educación básica se pagara, se pagara por ir a la escuela pues muy poca gente iría a la escuela", señaló Claudia Sheinbaum.

Al final, la mandataria capitalina se refirió en particular a las niñas de las escuelas, para recordarles que no permitan que les digan lo que pueden o no hacer y señaló que la CDMX es la única entidad que beca a sus estudiantes de educación pública básica.

Sigue leyendo:

Escuelas de nivel básico reciben más de 14 mil en acciones de prevención de adicciones

Mi Beca Para Empezar: Fecha límite para actualizar los datos de los menores

Retornará el uso del cubrebocas en este regreso a clases