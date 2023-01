Morena rechaza que Claudia Sheinbaum comparezca ante diputados por accidente de L3 del Metro

Tras el accidente que se registró en la Línea 3 del Metro, donde una joven universitaria perdió la vida, Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó la posibilidad de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, comparezca en San Lázaro para rendir un informe sobre la situación del Sistema de Transporte Colectivo.

Expuso que las exigencias que tengan los partidos de oposición, deberán hacerlas directamente en el Congreso de la Ciudad de México, que es la facultada para atender esos temas.

“Si hemos pedido al Tribunal que sea respetuoso de los ámbitos de competencia de la Cámara de Diputados frente a ellos, lo mismo, en un acto de consistencia y congruencia política, le corresponde exclusivamente a la soberanía de la Ciudad de México representada por su Congreso, y yo le daría y mi posición es, sin rehuir al debate, que le demos el papel que le corresponde al Congreso de la Ciudad de México”, dijo.

Mier Velazco indicó que tampoco hay posibilidad de crear una Comisión Investigadora, porque se destinan recursos que pueden ser utilizados en para apoyar a los adultos mayores o en becas para estudiantes.

Sin Fondo de Capitalidad

También descartó revivir un Fondo de Capitalidad como lo propuso el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien dijo que se podían destinar más de 5 mil 500 millones de pesos para el mantenimiento del Metro.

“Mira, conforme a lo que establece la ley federal de presupuesto, los recursos fueron aprobados para la Ciudad de México, le corresponde al Congreso de la Ciudad de México hacer las adecuaciones al mismo, derivado de los informes que presenta la propia Jefatura de Gobierno. Entonces, es un tema nuevamente, que sí es muy buena la propuesta, pero que la deben de presentar los diputados del PRI y sus diputadas, ahí en el seno de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México”, expresó.

Afirmó que todas esas propuestas son parte de un esquema centralista, cuando lo que se busca es fortalecer a la federación, la soberanía de los estados y la participación. “Con el paso de los años todo se ha nacionalizado, todo es centralista, el sistema nacional de educación, el sistema nacional de telecomunicaciones, el sistema nacional de salud, el sistema nacional fiscal, y a los estados no les dejan nada”.

Confrontaciones

Las fracciones parlamentarias de Morena y de la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se confrontaron en posicionamientos sobre el choque de dos convoyes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro.

Durante la sesión de este miércoles, se enlistó el tema del choque de los trenes como parte de la agenda política, mientras PAN, PRI, PRD y MC arremetieron en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum por considerar que desatiende sus funciones por priorizar su aspiración presidencial; el bloque morenista defendió a la mandataria capitalina y aplaudió su actuación frente a la tragedia que cobró la vida de una joven de 18 años y decenas de lesionados.

“Las víctimas de la supuesta autoridad son y las y los ciudadanas, no es austeridad, es negligencia criminal, es corrupción, eso es lo que está pasando en el Metro de la Ciudad de México, hasta cuándo se va a hacer responsable la jefa de gobierno, hasta cuándo el Metro de la Ciudad de México va a dejar de ser un peligro para los usuarios, cuántas víctimas más tiene que haber para que se ponga a hacer su trabajo y no nos anuncie con gran gracia que dejará de visitar los estados para abocarse a hacer su trabajo ¡ese es su trabajo! no nos tiene que avisar, ella tiene que estar aquí”, señaló la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal a nombre de su bancada.

En su oportunidad y mostrando cárteles con gráficas del presupuesto del STC, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, llamó a la mandataria capitalina a priorizar los temas de la Ciudad de México, antes que cualquier aspiración.

“Me parece un crimen, hemos visto a la jefa de Gobierno en campaña en los últimos meses, hemos denunciado incluso ante varias instancias que ha violado la Constitución, ha violado las leyes electorales y sobre todo, que tiene abandonada a la Ciudad de México, ese sí es su trabajo, atender los temas de la Ciudad de México y la Ciudad de México requiere a una gobernante de tiempo completo, a una gobernante 27/7, si no es así que renuncie, si no quiere atender la Ciudad de México que se vaya a hacer campaña pero no se vale estarla descuidando de esta manera”, señaló la panista.

La defensa no hizo mucho eco como en otros debates, en respuesta, el diputado del PT, Alejandro Robles señaló que el bloque lopezobradorista respalda a la funcionaria y reconoció su actuación inmediata, aunque se encontraba en Morelia Michoacán.

“Nosotros vamos a respaldar a la Doctora porque, así como reprobamos su rapiña, lo buitres que son, vamos a estar reconociendo y repudiando la campaña de odio que se da desde la derecha, la cofradía de la testosterona que detesta que una mujer sea presidenciable. Primera vez en la historia que una mujer está en la antesala de la Presidencia de la República y eso los irrita”, recalcó el petista.

