Cámara de Diputados prepara Reunión Interparlamentaria con EU, abordarán tema migratorio

Luego del encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos, Joe Biden, en la Cámara de Diputados preparan ya la Reunión Interparlamentaria entre ambas naciones, que se realizará en no más de 90 días.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que, en el encuentro legislativo, se abordarán los temas planteados por los mandatarios, como el migratorio en el que pedirá se realice “una revisión puntual”, y se acompañarán las conclusiones hechas en Palacio Nacional.

“Estamos por determinar el lugar de manera conjunta con el congreso norteamericano, que vamos a acompañar seguramente las conclusiones que el día de hoy se tuvieron con la reunión de los tres jefes de estado, que uno de los temas indudablemente que va a estar en la agenda de la reunión interparlamentaria, será la revisión puntual de todo el marco jurídico que regula los procesos migratorios en ambos países y lo vamos a vincular también a esta asociación de estudio y el análisis de los procesos migratorios de todo lo que es América Central hacia los Estados Unidos”, dijo.

"Vamos a acompañar seguramente las conclusiones que el día de hoy se tuvieron" Foto: Cuartoscuro

Outsourcing migratorio

El líder de la bancada mayoritaria en San Lázaro, manifestó que, exigirán en la Reunión Interparlamentaria, que se acabe el outsourcing migratorio para que los connacionales que cuenten con seguridad social.

“Hay digamos una especie de outsourcing. Los flujos migratorios son un outsourcing en Estados Unidos. Por qué, porque nuestros mexicanas, mexicanos que van en busca de una oportunidad para tener mejor calidad de vida, porque aquí las circunstancias derivaron hace años que no tuvieron la posibilidad de desarrollarse y tener una vida de oportunidades y de dignidad, los obligó a irse; no por deporte, ni por turistas, sino que en calidad ya de trabajo a los Estados Unidos básicamente y también algunos a Canadá, pero carecen de seguridad social, carecen de prestaciones, es una especie de outsourcing que no está regularizado”, comentó.

Argumentó que se debe proteger a los mexicanos, ya que somos una nación transnacional, y resaltó que por ejemplo de Puebla, más de un millón 200 mil poblanos viven en Nueva York, y en toda la zona de New Jersey, sin contar los que se encuentran en California y Chicago, entre otros.

“Hay otros mexicanos, otros estados del bajío y de la parte central del país: Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Durango, muchos duranguenses viven en Las Vegas; entonces es un tema prioritario para nosotros, es prioritario para la Cámara de Diputados y lo ha sido prioritario para el Movimiento de Regeneración Nacional y para Morena”, recalcó.

