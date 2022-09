Metrobús: Historia, tarifas, rutas y todo lo que debes saber sobre el transporte que impulsó AMLO

El Metrobús de la Ciudad de México inició operaciones el 19 de junio de 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de gobierno de la capital. La primera línea recorría desde Indios Verdes hasta Doctor Gálvez, sobre avenida de los Insurgentes. Después, este tramo fue aumentado hasta la estación El Caminero.

El sistema de transporte fue diseñado de manera específica para la Ciudad de México y buscaba eliminar diferentes transportes que existían en esa importante vialidad, además se quería mejorar el flujo de pasajeros, agilizar y disminuir tiempos de traslado e impactar en la conservación del medio ambiente.

Sus características combinan la capacidad y la velocidad del tren ligero y del Metro, con bajos costos y tecnología de los autobuses.

FOTO: Metrobús CDMX

La obra tomó 7 meses

La administración de la Ciudad de México creó un programa en el que se buscaba crear transporte sustentable. Con fondos del Global Environmental Fund y Shell Foundation, se pudieron generar los fondos para desarrollar la obra. El primer paso se dio en septiembre de 2003, cuando se diseñó el proyecto ejecutivo para los corredores de autobuses rápidos.

El 24 de septiembre de 2004 se dio el anuncio de creación del sistema de transporte público denominado Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. La primera línea fue trazada de Indios Verdes al Eje 10 Sur (Doctor Galvez). El primer recorrido era de 19 kilómetros, pero con la ampliación llegó a los 30 kilómetros (Indios Verdes - El Caminero).

Fue el 4 de diciembre de 2004 cuando comenzaron las obras de construcción del corredor Insurgentes. Y siete meses después, el 19 de junio de 2005, en una ceremonia efectuada en la estación Reforma, se inauguró formalmente el servicio del corredor Insurgentes.

El jefe de gobierno de ese entonces inauguró el Metrobús

FOTO: Metrobús

Recorridos del Metrobús

El Metrobús fue construido para transitar en carriles exclusivos y así mejorar los tiempos de traslado y promover que las personas viajen en transporte público. Además, cuenta con sistemas de control y vigilancia especializados, protocolos de seguridad y está preparado para dar servicio a personas con discapacidad física.

Durante estos 17 años de existencia se han trazado seis nuevas líneas de Metrobús, que cubren gran parte de la Ciudad de México:

Línea 2: De Tepalcates a Tacubaya.

Línea 3: De Tenacuya a Etiopía.

Línea 4: De Buenavista a San Lázaro y al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Línea 5: De Eje 3 Oriente a Río de los Remedios y Metro San Lázaro.

Línea 6: De El Rosario a Villa de Aragón.

Línea 7: De Indios Verdes a Campo Marte.

Todas las líneas dan servicio de lunes a sábado, de 4:30 am a 12:00 am y los domingos y días festivos de 05:00 am a 12:00 am.

En la actualidad, el Metrobús tiene un trazado de 174.6 kilómetros, repartidos en 283 estaciones y da servició a más de 950 mil personas cada día.

El Metrobús da servicio todos los días del año

FOTO: Archivo

¿Cuánto cuesta viajar en Metrobús?

La tarifa de un viaje en el Metrobús es de 6.00 pesos. En el caso de los recorridos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tienen un costo de 30.00 pesos.

Si es necesario hacer transbordos en algún viaje, estos son gratuitos, siempre que se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección. Para poder acceder, es posible pagar de cinco formas distintas:

1.- Tarjeta de Movilidad Integrada.

2.- Billetera electrónica.

3.- Tarjeta bancaria.

4.- Tarjeta sin contacto.

5.- CODI.

La Tarjeta de Movilidad integrada sirve para todos los sistemas de transporte de la CDMX

FOTO: Archivo

¿Quién entra gratis al Metrobús?

El servicio es gratuito para las personas que tienen 70 años o más y que cuenten con algún documento que acredite su edad, por ejemplo, INE o INAPAM.

Además, cuenta con gratuidad para personas con discapacidad y que tengan documento de identificación de alguna autoridad (DIF, INDISCAPACIDAD o Institución de Salud local).

Por último, también tendrán ingreso libre los niños menores de cinco años de edad, siempre que ingresen acompañados por un adulto responsable.

El Metrobús es gratuito para personas con discapacidad

FOTO: Archivo

Más sobre el Metrobús

Algunos datos que hablan de la importancia del Metrobús en la Ciudad de México:

1.- Un autobús articulado de Metrobús sustituye a 125 automóviles.

2.- El trazado del Metrobús se conforma por 7 líneas y tiene una de apoyo en Tláhuac.

3.- Tras la modernización, se cuenta con más de 800 unidades al servicio de los usuarios.

Cualquier duda con respecto a los servicios del Metrobús se puede aclarar en el teléfono 5555782140 o en el correo electrónico atencion_usuarios@metrobus.cdmx.gob.mx. Además está disponible la página de internet del sistema de transporte.

El Metrobús tiene diferentes tipos de vehículos que sirven para dar servicio a los habitantes de la Ciudad de México y la zona Conurbada de la capital:

1.- 303 autobuses articulados: Miden 18 metros de largo y tienen capacidad para 160 personas. Una unidad sustituye la capacidad de 107 automóviles.

2.- 124 autobuses biarticulados: Miden 24 metros de largo y tienen capacidad para 240 personas. Una unidad sustituye la capacidad de 160 automóviles.

3.- 61 autobuses híbridos: Miden 12 metros de largo y tienen capacidad para 100 personas. Es la primera flota de este tipo en Latinoamérica.

4.- 90 autobuses de doble piso: Se ubican en el corredor Reforma, son de doble piso y tienen capacidad para 130 personas. Son panorámicos y tienen certificación oficial ambiental Euro VI.

Los autobuses de doble piso transitan el corredor reforma

FOTO: Archivo

Rumbo al 16 de septiembre

Esta semana se celebra una de las fiestas más importantes para los mexicanos: el aniversario del inicio de la lucha de independencia. Por ello, decenas de miles de ciudadanos salen a las calles de la capital, para celebrar con sus familias. El Metrobús tendrá servicio el jueves 15 y el viernes 16.

El jueves 15 de septiembre será de 4:30 am a 12:00 am y el viernes 16 de 5:00 am a 12:00 am.

El Metrobús mantendrá sus horarios de servicio durante las fiestas patrias

FOTO: Archivo

Con motivo de las fiestas patrias, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el operativo “Cero Pirotecnia”, que también será implementado en las fiestas decembrinas. Así, se busca evitar que las personas que viajen en Transporte de Pasajeros (RTP), Cablebús, Trolebús, Tren ligero, Metro y Metrobús, transporten fuegos artificiales.

En el ingreso a las instalaciones de los diferentes sistemas se harán operativos de control y revisión, para evitar el traslado de pirotecnia. Ayer se inauguró el operativo y terminará el viernes 16 de septiembre.

