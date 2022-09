Ignacio Mier: “Nunca he tenido la convicción de que Alejandro Moreno es corrupto”

Aunque en la pasada votación de la Reforma Eléctrica acusó al dirigente nacional priista, Alejandro Moreno de “recibir moches como parte de su historia personal”, ahora Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que no puede decir que es corrupto.

-Tenían ustedes la convicción de que es un corrupto, que se enriqueció ¿Ya no tiene esa convicción?, se le cuestionó en conferencia de prensa previa a la aprobación de la reforma para ampliar por nueve años la participación del ejército en la lucha contra la inseguridad.

"Yo nunca he tenido esa convicción", respondió.

La posición se da luego de que el PRI, propuso una reforma constitucional que le permitiría al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mantener el ejército mexicano realizando tareas de seguridad hasta el 2028.

En conferencia de medios, Mier Velazco, indicó que solamente juzgará al también diputado federal por su desempeño como legislador y no como lo acusan legisladores de Morena y del PT lo acusan de corrupto.

"Eso a mí no me toca juzgarlo, a mí me toca juzgar el desempeño desde mi posición, de mi convicción, como diputado con relación a un comportamiento en torno a leyes e iniciativas", respondió.

Responden a acusaciones

El también presidente de la Junta de Coordinación Política minimizó su cambio de opinión respecto a Alejandro Moreno, quien, junto con su bancada, el PAN, PRD y MC fueron acusados de “traidores a la Patria”, al no aprobar la Reforma Eléctrica en abril pasado.

Sobre las acusaciones en contra de Alejandro Moreno, Ignacio Mier externó que hay 19 solicitudes que exigen la sustitución de “Alito” Moreno, aunque precisó que hay un acuerdo para que el priista ocupe dicha comisión y que fue el pleno de San Lázaro el que lo aprobó por lo que no sólo porque un grupo de diputados lo pida, tiene que proceder.

“De entrada les quiero decir que, el derecho que tienen las y los diputados a ocupar una presidencia emana de un acuerdo de la junta y respaldado por el pleno de la Cámara, no es solamente atender una petición que se pueda hacer, así sea la mayoría que nosotros somos, se tiene que respetar el acuerdo fundacional y lo que establece en términos de ponderación de presidencia que tiene cada grupo parlamentario”, argumentó.

