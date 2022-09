"Alito" Moreno: Reforma electoral de AMLO será votada en contra

Luego de señalar que “Ganó México hoy”, al lograr la mayoría calificada con la reforma constitucional que permitirá que el ejército mexicano se mantenga hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, adelantó que votarán en contra de la Reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se lo digo categóricamente como es, vamos a votar en contra de esa reforma electoral para que no tengan duda”, afirmó.

Luego de terminada la sesión ordinaria, indicó que, si la gente de Morena tiene alguna buena idea en favor del país, la van a apoyar más allá de colores partidistas y a favor de México.

“Imagínate que por fin tuvieran un destello y se destinan miles de millones de pesos para que hubiera medicamentos, para que hubiera capacidad hospitalaria, para que haya apoyo al campo, para que haya desarrollo, bueno pues si hay propuestas buenas que vayan al país, nosotros tenemos que construir. Primero está México, esto no es un tema de colores y de partidos, es un tema de país”, indicó.

Sobre el futuro de la reforma al Quinto Transitorio en el Senado de la República, Moreno Cárdenas indicó que los legisladores en la Cámara alta tienen la libertad para aprobarla o rechazarla.

“Las y los legisladores deciden en libertad como es, en un compromiso pensando en el país, y será el Senado de la República quien va a decidir el destino de esta iniciativa que se ha votado y que llegará al Senado de la República”, expuso.

Nada que ocultar

“Alito” Moreno descartó además que no tiene nada que ocultar, y que no hay nada detrás de la reforma que se aprobó este miércoles en el pleno del Palacio Legislativo.

“No hay ninguna consideración personal yo no tengo nada que esconder, siempre he sido transparente, claro, echado pa´ delante, con carácter; yo creo que hoy hay que pensar en el país, yo no tengo nada que ocultar, he sido un político transparente, seguimos de frente, seguiremos construyendo”, acotó.

Sobre la coalición Va por México, el dirigente priista indicó que es firme y sólida, y tiene un gran respeto con las dirigencias del PAN y PRD, y en todas las alianzas se pueden tener diferencias, pero hay que anteponer las coincidencias que han sido buenas, y siempre estarán por impulsar la alianza “porque nos hace más competitivos, nos hace presentar propuestas de cercanía con la gente”.

“El principal interés es México, y el interés está claro. Para ser más competitivos en los resultados en 2023 y 2024, hay que construir una fortaleza de coalición para ir juntos, y esa es la posibilidad real que tenemos”, precisó.

