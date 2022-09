La Reforma Electoral en México

En días recientes los chilenos han manifestado, a través de un ejercicio masivo y democrático, su opinión acerca de la posibilidad planteada por la Convención Constitucional, de construir una nueva constitución y ponerla en marcha en todo el territorio de aquella nación. Esta medida plantea en términos generales, el rompimiento del pasado con el futuro de aquel territorio. Los resultados de este ejercicio demoscópico fueron apabullantes, la desaprobación para elaborar una nueva Constitución por parte de la ciudadanía, en aquellas latitudes, obtuvo un 62% por ciento, contra solamente un 38%, a favor de la propuesta. El pueblo hablo con claridad y el ejecutivo de aquel país, tiene la obligación de acatar esta decisión, de hecho, de acuerdo con sus declaraciones, así será: “Como presidente de la república recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio: es que hay que escuchar la voz del pueblo. No sólo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos olvidarlo.”

En México, el panorama de consulta popular no se encuentra muy distante de los chilenos, con relación a la apabullante decisión, que los mexicanos han manifestado, ya que, en una encuesta realizada por un diario de circulación nacional, con relación a los tópicos planteados a modificar en la reforma electoral que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha turnado ante el Congreso de la Unión para su análisis, discusión y virtual aprobación o rechazo.

En este mismo orden de ideas, lo que quizás los legisladores de la oposición, no han visto con suficiente detenimiento, es que la encuesta realizada por un periódico de circulación nacional dirigida por el académico Alejandro Moreno Álvarez, es profundamente demostrativa, ya que con base, en sus resultados publicados, las modificaciones en el ámbito electoral propuestas por el ejecutivo federal, cuentan con un amplio apoyo ciudadano en varios de los aspectos específicos que propone, como: reducir el número de senadores y de diputados, con más de 80 por ciento de respaldo, o la idea de elegir a las autoridades electorales por medio del voto popular, que tiene un apoyo de 71 por ciento. A este fenómeno de respaldo, se suma la propuesta de elegir a los diputados federales, por medio de un sistema de listas por entidad federativa, la cual capta un 65 por ciento de apoyo, mientras que el uso de nuevas tecnologías para votar de manera electrónica cuenta con una aceptación de 59 por ciento.

En lo general, 66 por ciento, es decir, casi 7 de cada 10 personas en el país, considera como muy o algo necesaria, una reforma electoral. Sin embargo, la propuesta de sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con un Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), divide más las opiniones, con 49 por ciento que la ve bien y 31 por ciento que la ve mal. En este último aspecto, lo mejor sería quizás analizar a profundidad cuales serían las bondades económicas, más que políticas y administrativas, que dicha modificación podría traer al país, sobre todo, en un contexto de inflación permanente e incertidumbre en los mercados internacionales que seguramente limitará el crecimiento interno del país en el futuro inmediato. Por lo que, ser más responsables con el gasto público deberá ser una directriz sustancial, para cualquier gobernante en México, en los años que están por venir.

No se trata de legislar y modificar el marco normativo nacional a conveniencia de los actores políticos, sino todo lo contrario, la reforma electoral propuesta por casi todas las bancadas legislativas de México, proponen casi lo mismo, (con excepción de la segunda vuelta y la modificación en la designación de los consejeros y autoridades electorales), todo lo demás es, en sustancia, una propuesta que no debería tener mayor discusión, al haber más coincidencias que discrepancias. Pero el problema es de voluntades más que técnico.

La verdadera encrucijada radica en la designación del arbitro electoral y de las autoridades encargadas de brindar una resolución con respecto a las inconformidades de los competidores. Los partidos políticos deben hacer caso a la ciudadanía, quién ha manifestado con claridad, que ellos no deben ser juez y parte del proceso electoral, y que, además, deben reducir sus gastos de operación, así como, el número de escaños de poder en ambas cámaras del Congreso de la Unión. De igual manera, el entusiasmo del presidente pareciera ser un esfuerzo por asfixiar los canales de la alternancia política, si es que no logra tranquilizar su exposición mediática, ya que, la balanza con relación a su competencia política quedaría bastante inclinada hacia su partido y su mensaje lo que claramente no es un buen signo en favor de la cultura democrática.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

