Festín patrio en el Torito; este es el menú para los detenidos el 15 y 16 de septiembre

El gobierno de la Ciudad de México,a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer el menú que habrá en el “Torito” por estas fiestas patrias.

Las personas que pasen la tarde y noche de este 15 y la mañana del 16 de septiembre en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "Torito", comerán lo siguiente:

15 de septiembre, comida: arroz rojo, pozole de cerdo con tostadas, lechuga, rábano, cebolla, orégano y limón; agua de sabor (Jamaica y tamarindo), así como postre (bolsita de frituras).

Cena: nopales con papas encebolladas, té y postre (muégano).

Mientras que el 16 de septiembre, en el desayuno, habrá chilaquiles rojos con queso y crema, frijoles y café.

El 15 de septiembre el menú ofrecerá pozole. Foto: Especial

En la comida: arroz, mole de olla, frijoles, agua de sabor y postre (tamarindos).

De acuerdo con el Gobierno local, el Centro de Sanciones Administrativas tiene como objetivo dar cumplimiento a las disposiciones legales y de las autoridades competentes para salvaguardar los principios procedimentales que aseguren la Administración de la Justicia; así como otorgar el trato adecuado a los arrestados durante su estancia en este lugar.

"Las principales causas de ingreso son: Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, por infringir el artículo 31 del Reglamento de tránsito metropolitano (alcoholímetro), por impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso no causa justificada..., etc., por desacato a un mandato judicial", explicó en el portal El Torito.

"El Torito" fue inaugurado el 28 de octubre de 1958 por los entonces, Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines y Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu.

