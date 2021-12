Torito anuncia su menú para los conductores irresponsables del 24 y 25 de diciembre

A quienes se les pasen las copas y pasen la noche de este 24 de diciembre y la madrugada del 25 de en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "Torito" cenarán:

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que para la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero la cena será:

De acuerdo con el Gobierno local, el Centro de Sanciones Administrativas tiene como objetivo dar cumplimiento a las disposiciones legales y de las autoridades competentes para salvaguardar los principios procedimentales que aseguren la Administración de la Justicia; así como otorgar el trato adecuado a los arrestados durante su estancia en este lugar.

"Las principales causas de ingreso son: Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, por infringir el artículo 31 del Reglamento de tránsito metropolitano (alcoholímetro), por impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso no causa justificada..., etc., por desacato a un mandato judicial", explicó en el portal El Torito.