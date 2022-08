Ayotzinapa: Ruth Zavaleta pide al gobierno esclarecer el caso de normalistas

Tras darse a conocer que la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, fue orquestada desde el gobierno, el presidente en turno ha señalado que se hará justicia; sin embargo, el caso no se ha esclarecido del todo y solo se ha logrado la detención del exprocurador Murillo Karam.

Hoy, activistas y padres de familia buscan saber qué hay detrás del llamado “crimen de estado”.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Dra. Ruth Zavaleta Salgado, expresidenta de la Cámara de diputados, exdiputada Federal donde perteneció a la Comisión Especial para dar seguimiento a investigaciones del caso de normalistas en Iguala; aseguró que si bien se ha declarado que la desaparición de los estudiantes fue ordenada por el gobierno, ahora se necesitan esclarecer los hechos.

La desaparición de los normalistas fue adjudicada al gobierno anterior Foto: Especial

La verdad histórica

“No solamente fue Murillo Karam, que ahora lo tiene detenido dándole prioridad al proceso y no al crimen, no solo él investigó sino la Comisión Especial y qué extraño que la Comisión Especial no se pronuncie o al menos a decir que lo que entregó Murillo Karam era parte de lo que ellos también habían trabajado, o sea, esta verdad histórica que todo mundo criticamos la manera en que lo dijo en su momento Karam, no significa que las personas que liberaron no sean responsables de los delitos o que nos digan, en este caso, lo que investigó ahora el gobierno en su nuevo informe pues ¿quién está detrás de este crimen? ¿Qué es lo que no nos quieren decir públicamente?”

Recalcó que esta administración debe explicar a qué se refiere con este término en su nuevo informe.

“El título de ‘crimen de estado’ es muy bonito en términos mediáticos, capta la atención, es un tema que te marca amarillismo y algo rojo pero ¿qué significa ‘crimen de estado’? Porque en nuestro código penal no tenemos el significado de ‘crimen de estado’, no está tipificado pero además, si vamos a la interpretación internacional pues entonces nos tendrían que explicar a qué se refiere el gobierno con este nuevo informe”

