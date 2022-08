Alejandro Encinas: "La verdad histórica de Ayotzinapa se gestó en Presidencia"

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, afirmó que la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, que presentó el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se gestó en la Presidencia de la República que encabezó Enrique Peña Nieto.

En la conferencia de prensa matutina, aclaró que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no son policías ni Ministerio Público.

Dijo que se aporta información que permita esclarecer los hechos y será la propia autoridad la que defina el alcance de las responsabilidades de los involucrados

“Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República y la discusión de estos temas y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sido particularmente, la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y lo que está plenamente acreditado es haber elaborado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas”; aseveró.

Encinas dijo que se aporta información que permita esclarecer los hechos del caso. Foto: Especial

“Dejemos que la autoridad haga su trabajo y en el caso del soldado informante hay incluso responsabilidades dentro de la justicia militar porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero será la autoridad, en este caso militar, quien tome las decisiones”, agregó.

El subsecretario explicó que sobre la petición de acceso por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) son coadyuvante de la Fiscalía General de la República, y tiene acceso.

“Por supuesto toda la información, no venía preparado pero aquí, tengo los acuses de recibo de toda la información que hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto, está entregada desde el día viernes a las 9 de la noche, lo digo porque pues la hora en que no se estableció la Unidad Especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia, no quisimos entregarla en la Oficialía de Partes, eso sería un absurdo, pero tan tiene acceso el GIEI”, afirmó.

