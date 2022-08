Murillo Karam “nunca ha atentado contra nadie”, destaca Cuauhtémoc Vázquez

Como pilar de familia, con un “desempeño intachable en el servicio público” y con gastos de hasta 120 mil pesos, fue presentado el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que recuperara su libertad.

Mientras la Fiscalía General de la República destacó que el exfuncionario representa riesgo de fuga por la red de protección que tiene, por ejemplo, el personal que estuvo bajo su mando y que sigue en la FGR, Cuauhtémoc Vázquez destacó que Murillo Karam “nunca ha atentado contra nadie”.

Vázquez, quien fue el primer titular de la Unidad de Medidas Cautelares, elaboró una evaluación de riesgo que presentó en la audiencia ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia para que Murillo Karam saliera del Reclusorio Norte, pero no tuvo éxito.

El especialista detalló que el exfuncionario tiene 74 años y padece disminución del metabolismo neurológico para capacidades cognitivas, hipertensión arterial sistémica y enfermedad pulmonar obstructiva, lo que lo hace población de riesgo frente al COVID-19.

González dijo que el promedio de gastos de Murillo ronda entre los 80 y 120 mil pesos, y no tiene domicilios o familiares en el extranjero, sólo un nieto al que no visita, y desde 2019 está jubilado y no percibe ingresos fijos.

