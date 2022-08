Tribunal desecha queja de PRD vs Morena por evento donde reunió a “corcholatas” en Toluca

La queja que el PRD promovió en contra del evento de Toluca convocado por la dirigencia de Morena donde reunió a sus “corcholatas” para las elecciones del 2024 y 2023, fue desechada.

En sesión, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) emitió la resolución que fue presentada primero por el Sol Azteca ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que su vez lo radicó ante el Instituto Electoral del Estado de México.

En la queja el PRD acusó actos anticipados de precampaña y pedía la implementación de medidas cautelares.

Los magistrados electorales desecharon los asuntos al no considerarlos como procedimientos especiales sancionadores, sino ordinarios sancionadores.

Ante lo resuelto, el partido del Sol Azteca aclaró que no se logró llegar al fondo del asunto, por lo que continuará de manera ordinaria, es decir, se seguirá con la cadena impugnativa.

Las quejas fueron presentadas por Jorge Álvarez Máynez, representante electoral del PRD ante el INE, aunque el que también promovió dicho recurso fueron desde el PAN.

Es de recordar que el 12 de junio en la explanada del Teatro Morelos se reunieron los aspirantes a la presidencia de la República, las denominadas “corcholatas” y también la de la elección a gobernador mexiquense.

En su momento, la dirigencia nacional de Morena a cargo de Mario Delgado Carrillo, justificó que se trató de un acto partidista; sin embargo, la Comisión Quejas y Denuncia del INE emitió una serie de medidas cautelares.

No avanzan quejas

Además, en la misma sesión el Tribunal Electoral del Estado de México falló en contra de dos recursos interpuestos por Morena contra aspirantes a la gubernatura mexiquense, pues no acreditó alguna violación y por el hecho que aún no está en curso el proceso electoral.

En las quejas, el partido guida argumentó que se cometieron anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y supuesto uso de recursos públicos.

No obstante, la instancia jurisdiccional desechó los asuntos presentados contra el aspirante a la gubernatura mexiquense por el PRI, Ricardo Aguilar Castillo y el aspirante a la gubernatura mexiquense, pero por el PAN, Enrique Vargas del Villar.

Pide sanciones

El magistrado electoral, Víctor Óscar Pasquel Fuentes, reflexionó que el elemento temporal de que no se tiene aún el proceso electoral en curso, no debe ser condicionante para emitir sanciones.

Y es que, apuntó, aunque no se desarrolle la contienda esto no quiere decir que estos actos no se cometan. Además que reconoció que ya se han conocido de un número importante de asuntos.

alg

