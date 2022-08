Enrique Vargas Del Villar se sumaría a otro candidato por la gubernatura del Edomex

No se pueden cometer errores en la designación de la persona que encabezará la candidatura de la alianza entre en Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la gubernatura del Estado de México, quien deberá contar con los números suficientes para ganar, señaló Enrique Vargas Del Villar; y aseguró que en caso de que las cifras no le “den”, está dispuesto a sumarse a otro candidato.

El diputado local aseguró que el PAN va por la alianza y está listo para iniciar las mesas de diálogo con los otros partidos; siempre y cuando, se establezca un proceso para definir al candidato, con base en estudios profundos y consultas entre los diferentes sectores del Edomex; además de discutir el proyecto de gobierno, con base en las necesidades de la población.

Destacó que en la elección del 2023 en el Edomex se estará jugando el futuro de todo el país; por lo cual, la candidata o candidato designado deberá tener los números para cerrar el paso a Morena.

“Si los números no me dan a mí, por supuesto, que me sumaría a la persona que le den los números; pero si los números me dan, yo tengo la alianza. Al que le dé para ganar, es el que tiene que encabezar o la que tiene que encabezar. No podemos permitir errores para el próximo año, México está pasando por una crisis sumamente profunda, como nunca en su historia”.