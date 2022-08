Hallan cuatro tomas clandestinas de combustible en Iztacalco y Venustiano Carranza | VIDEOS

En la Ciudad de México fueron halladas tres tomas clandestinas en ductos de Pemex, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina informó la ubicación de estas perforaciones ilegales.

"Durante una supervisión de los ductos de PEMEX, la Dirección de Logística de @Pemex, la @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y la alcaldía @IztacalcoAl, fueron halladas tres tomas irregulares de combustible en Añil, Francisco del Paso y Troncoso; y Río de los remedios", explicó.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le reportó que no hay riesgos para la población. "La @SGIRPC_CDMX me reporta que hasta el momento no hay hay riesgo para la población. Ya iniciaron las labores para cerrar dichas tomas, y @Pemex presentará las denuncias correspondientes ante la FGR", escribió.

Las tomas fueron identificadas por integrantes de Inspección Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) quienes detectaron una variación anormal en el flujo de uno de los ductos que se localizan en ese tramo de la Ciudad de México. Al inspeccionar un predio de la calle Añil número 271 y 220 se localizaron válvulas para sustraer el hidrocarburo de manera ilegal.

Las tomas fueron identificadas por integrantes de Inspección Física de Pemex. Foto: Daniel Magaña

"Se ha confirmado la localización de una toma clandestina conectada a los ductos de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX Añil @IztacalcoAl, así como una probable conexión de salida al interior de un predio habilitado como bodega", escribió en Twitter la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Por el hallazgo, la zona se acordonó y quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional para cancelar la derivación clandestina y reparar los ductos por parte de personal operativo de Pemex. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan los cortes viales para permitir las maniobras con maquinaria de excavación.

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, del Gobierno de la Ciudad de México, informó que "no existe riesgo para la población, derivado de que la toma se encuentra hermética y en proceso de inhabilitación".

De igual forma, Urzúa Venegas aseguró que no se tuvo que evacuar a los vecinos de la zona, solo se pidió que un local de comida cerrara su establecimiento para evitar riesgos. Añadió que "la primera toma ya fue deshabilitada y estamos trabajando en la segunda toma que ya está identificada".

Además, las autoridades dieron a conocer que se procedió a dar parte al Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación por el robo de combustible.

Con información de Daniel Magaña.

