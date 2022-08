Desabasto de agua: PRD en CDMX pide piso parejo en el suministro

El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, se sumó a la exigencia al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que transparenten y haya “piso parejo” en la distribución y suministro del líquido en la capital.

Además, exigió a la Secretaría de Administración y Finanzas no alterar los recibos de pago de ese servicio, hasta que no esté garantizando el suministro al 100 por ciento, pero, “sobre todo, que la medida sea parejo en las 12 alcaldías donde bajará el suministro del líquido y no sólo en aquellas que gobierna la oposición”.

Sin embargo, consideró que abona la “distribución” que estableció Sacmex en el manejo de válvulas, aunque destacó que esto ocurrirá en las nueve alcaldías de oposición y en tres de Morena, “pero hay que recordar que la menos afectada será Iztapalapa, porque durante mucho tiempo ha tenido problemas en el suministro de agua”.

Abona la “distribución” que estableció Sacmex en el manejo de válvulas Foto: Especial

Recordó que si bien son 12 alcaldías, donde reducirán el suministro 6.3 por ciento, curiosamente nueve corresponden a la oposición y tres de Morena; es decir, nuevamente las alcaldías donde gobierna el PRD, PRI y PAN, son las mayormente afectadas y sólo la medida la aplicarán en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza”.

Asimismo, reconoció que las condiciones ambientales y las lluvias han sido mínimas para las presas, pero la corresponsabilidad del gobierno capitalino es aminorar los efectos secundarios en cada domicilio, pero nuevamente los habitantes de las alcaldías que gobierna la oposición son los afectados.

Señaló que durante esta temporada no pueden desproteger a hospitales, centros de salud, centros comunitarios o albergues, así como asilos y escuelas, próximas a iniciar su periodo escolar, “por lo que es necesario que dichas instituciones mantengan transparente la distribución del líquido, así como que lo realicen con ‘piso parejo’ y no le den prioridad a las tres alcaldías que gobierna Morena”.

Por ello, exigió a los alcaldes de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, coordinarse con Sacmex y Conagua, a efecto de auxiliar a la población que le será disminuido el servicio, tengan acceso pronto y oportuno, como lo garantizó la Jefatura de Gobierno.

Este problema debe estar alejado del ámbito político Foto: Especial

Piden conteo de pipas

De allí que Lobo Román se sumó al pedimento de saber si hay déficit de pipas para transporta agua, con la finalidad de gestionar el apoyo presupuestal a las áreas que lo requieran desde las comisiones del Congreso de la Ciudad de México.

Recordó que el PRD ha propuesto diversas leyes en materia de acciones hídricas, para contrastar un escenario como el que hoy vive la capital e, incluso, otras entidades que sufren por reducciones considerables de agua, como es el caso de Nuevo León, sobre todo su capital, donde llevan meses sin el vital líquido.

Destacó que, si este gobierno hubiera atendido a tiempo el problema de las fugas de agua, que son casi el 40 por ciento en la Ciudad de México, no tuviéramos esta emergencia en 12 alcaldías.

Por otra parte, Lobo Román aplaudió el anunció de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que, junto con su homólogo del Estado de México, alistan el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual contempla una inversión de 25 mil millones de pesos para obras en presas, lagos y plantas potabilizadoras, debido a la reducción del líquido en el Sistema Cutzamala.

Sin embargo, insistió que este problema debe estar alejado del ámbito político, porque si bien con esta medida resultarán afectadas 12 alcaldías en la capital y 13 municipios del Estado de México, “debemos recordar que en la capital el principal suministro proviene de los pozos, 17 de los cuales no han sido rehabilitados, aunque aseguró la autoridad que ya trabaja en ello”.

dhfm

SEGUIR LEYENDO:

CDMX: Hallan dos tomas clandestinas de combustible en Iztacalco | VIDEOS

Desabasto de agua: Edomex tomará previsiones para mitigar corte de suministro

Lluvia intensa azota CDMX 16 de agosto: activan Alerta Amarilla por granizo en 9 alcaldías