AMLO reconoce labor del SAT para acabar con la evasión fiscal y tener finanzas sanas

Al cumplir 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de la directora de dicha institución y su equipo de trabajo, Raquel Buenrostro, para acabar con la evasión fiscal y tener finanza sanas sin necesidad de contratar deuda, a pesar de la pandemia por Covid-19 y la Guerra en Ucrania.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos.

"No han habido aumentos de impuestos, esto no sucedía antes, y al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos", expuso AMLO.