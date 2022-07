Luz Raquel Padilla, ¿por qué su asesinato sería un crimen de odio?

La intorelancia de un hombre quedó plasmada en muros, las escaleras del edificio que habitaba Luz Raquel Padilla fueron la prueba de las agresiones y amenazas de las que fue víctima por la incomprensión de una condición como el autismo, pues ella era madre de un niño diagnosticado y se dedicaba de tiempo completo a cuidarlo.

El motivo de las agresiones fueron los ruidos que hacía el niño de 11 años en momentos de crisis, pues está diagnosticado con autismo severo, la incomprensió de su condición fue la causa de los ataques de uno de sus vecinos, quien en más de una ocasión la amenazó en insultó y llegó hasta el grado de atacarla con cloro industrial causando severas lesiones en uno de sus senos.

"Hasta cuando voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño", escribió en Luz en mayo pasado cuando ocurrieron las primeras amenazas.

Luz Raquel utilizó sus redes sociales para dar fe de las amenazas contra su vida y dijo que tenía miedo de que le pudiera pasar algo, por lo que solicitó apoyo a las autoridades de Zapopan, Jalisco para tener protección, sin embargo esa no llegó y los ataques continuaron hasta que el sábado 19 de julio fue rociada con alcohol por cuatro personas quienes le prendieron fuego.

El ataque causó quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo y aunque recibió atención médica en el Hospital Civil de Guadalajara, los médicos reportaron que el pronóstico no era favorable, pues debido a la gravedad de las lesiones podría perder la vida. Por desgracia Luz Raquel Padilla perdió la vida el martes 19 de julio luego de la agresión de su vecino.

¿Por qué el asesinato de Luz Raquel Padilla sería un crimen de odio?

Luz Raquel Padilla formaba parte de la asociación Yo Cuido México era activista promovía la tolerancia a condiciones como el autismo con el que fue diagnosticado su hijo. Sin embargo fue atacada por un vecino intolerante quien no comprendía la situacion de vida del menor de 11 años de edad.

De acuerdo con el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), se considera un crimen de odio cualquier ofensa criminal motivada por el odio o por los prejuicios del agresor contra la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, o el origen étnico o nacionalidad de una persona. Esto engloba el homicidio, la violación, el asalto, la intimidación, el incendio provocado, la destrucción, el daño o vandalismo a la propiedad.

El término “crímen de odio” está reservado para los delitos más graves, especialmente homicidios y asesinatos, de acuerdo con el CIAM

El crimen de odio se fundamenta en el prejuicio y se liga a manifestaciones de odio racial, nacional, sexual, étnico, religioso o a otras formas de comportamiento que discriminan a ciertas personas. En este sentido, los crímenes de odio son preocupantemente comunes. De acuerdo con los datos más recientes del FBI, existe un crimen de odio en Estados Unidos cada hora, en donde la motivación inicial es el prejuicio.

El asesinato de Luz Raquel Padilla podría ser considerado un crimen de odio debido a que fue atacada por su agresor en un acto motivado por intolerancia y prejuicios sobre el autismo de su hijo, por lo que sus amigos y familiares piden que sea investigado de ese modo y no como un feminicidio.

Hasta el momento no hay detenidos por el ataque a Luz, no obstante, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que investiga bajo el protocolo de feminicidio su muerte: "No se cuenta con información que posicione a esa persona en el lugar que ocurrieron los hechos, sin embargo se sigue investigando como una de las posibles líneas de investigación", dice en referncia a la participación del hombre que había amenazado a luz.

