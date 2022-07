Mamá y cuidadora de un hijo autista: Así era Luz Padilla, joven que fue quemada viva por un vecino en Zapopan

Este martes 19 de julio falleció Luz Padilla a causa de la agresión que vivió por parte de un vecino, quien le roció un solvente y posteriormente le prendió fuego, provocándole heridas en el 80 por ciento de su cuerpo.

Fue el pasado sábado cuando el hombre perpetró la agresión después de una discusión en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

¿Quién era Luz Padilla?

Luz Raquel Padilla Gutiérrez era una mujer de 35 años quien vivía en Jalisco junto a su hijo, un menor de 11 años con diagnóstico de autismo severo, quien es dependiente de cuidados debido a su condición.

La joven recibía amenazas constantes por parte de uno de sus vecinos, específicamente por los ruidos que hacía el niño durante sus momentos de crisis.

Fue el 17 de mayo de 2022 cuando denunció la primera agresión por parte de su vecino, quien la atacó con cloro industrial y le ocasionó daño en su seno izquierdo, asimismo, señaló que las amenazas de muerte eran diarias, debido a que el sujeto se encontraba en el mismo edificio que ella.

"Ya levanté mi denuncia pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia" puntualizó Luz y mostró fotografías de los muros pintados al exterior de su hogar con frases como "Te voy a quemar viva", "Te vas a morir machorra", "Te vas a morir Luz" y "Muerte a la luz".

Ante lo sucedido, organizaciones autistas, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos, exigieron justicia a las autoridades, de igual forma, la organización Yo Cuido México, realizará una manifestación en la colonia del Valle, el próximo jueves 21 de julio a las 12:00 horas, a través de un tendedero denunciarán las agresiones que enfrentan diario.

Diversas organizaciones exigen justicia tras el fallecimiento de Luz Padilla. | FOTO: Facebook Yo Cuido México.

Luz solicitó protección

En Guadalajara existe un mecanismo llamado Pulsos de la vida, que consiste en un dispositivo de geolocalización que al presionarlo, solicita la llegada urgente de elementos de seguridad, debido a que la víctima corre peligro.

Luz solicitó esta protección a la Comisaría de Zapopan, pero no se le otorgó, ya que el argumento fue que necesitaba interponer una denuncia formal. Esto derivó en la agresión que de acuerdo con testimonios de testigos, participaron tres hombres y una mujer, además del vecino, quienes la quemaron a unas cuadras de su domicilio.

Hasta el momento no hay detenidos por el ataque a Luz, no obstante, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que investiga bajo el protocolo de feminicidio su muerte: "No se cuenta con información que posicione a esa persona en el lugar que ocurrieron los hechos, sin embargo se sigue investigando como una de las posibles líneas de investigación."

